睇牙被先剝12隻再植10隻 陝西漢免費檢查變積蓄清袋

陝西寶雞市一名63歲患有心肌梗塞的李姓男子，因一隻牙痛前往當地醫院就診，院方卻在未通知家屬下，一次遭拔除12隻牙並植入10隻人工牙，老翁戶口內1.88萬元人民幣被刷光，還被要求再支付6200元，引發爭議。

患者李姓男子患有冠心病、心肌梗塞、高血壓、糖尿病及腎炎，體內裝有4支心臟支架。2025年9月22日，他因看到一間醫院「免費檢查」、「上午種牙、下午吃肉」、「無痛種牙」、「牙齒大團圓，活過100歲」等廣告宣傳，獲院方接送下前往求診。