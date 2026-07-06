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中國
出版：2026-Jul-06 17:23
更新：2026-Jul-06 17:23

睇牙被先剝12隻再植10隻 陝西漢免費檢查變積蓄清袋

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陝西寶雞市一名63歲患有心肌梗塞的李姓男子，因一隻牙痛前往當地醫院就診，院方卻在未通知家屬下，一次遭拔除12隻牙並植入10隻人工牙，老翁戶口內1.88萬元人民幣被刷光，還被要求再支付6200元，引發爭議。

患者李姓男子患有冠心病、心肌梗塞、高血壓、糖尿病及腎炎，體內裝有4支心臟支架。2025年9月22日，他因看到一間醫院「免費檢查」、「上午種牙、下午吃肉」、「無痛種牙」、「牙齒大團圓，活過100歲」等廣告宣傳，獲院方接送下前往求診。

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患者家屬指出，本只是檢查一隻牙齒，最後卻遭一次被拔除12隻牙，並立即植入10隻人工牙。患者家屬表示，當找到父親時，他滿嘴是血，身上僅剩30元人民幣車資，而銀行卡、支付寶及微信帳戶內錢已被全部提取，以支付醫療費。

麻醉同意書搞錯性別

家屬三度查看病歷，每次內容都不同，甚至麻醉同意書還誤將患者性別寫成女性，質疑院方術前評估及病歷管理都有問題。對此，涉事醫院當時仍表示，一次拔除12隻牙並無問題，認為患者牙齒皆有拔除必要。

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事件曝光後，寶雞市渭濱區衛健局邀集專家調查，認定院方僅提供單一治療方案，未充分告知其他選擇，且手術前評估不足、植牙把關不力，已構成過度醫療，病歷書也不符合規範。

陝西63歲男子被拔掉12顆牙2再整入10隻牙 李姓男子被家人找到時滿嘴都是血 陝西漢因一隻牙痛而皇當地醫院求醫，卻遭一次拔除全口12顆牙，並立即植入10顆人工牙 63歲翁不止銀行卡、支付寶及微信帳戶內的188萬人民幣支付醫療費仍未夠，仍要再支付6200元

市場監管部門另查出，該院宣稱與兩間大學合作，以及使用冠軍運動員代言等宣傳內容皆不實，涉嫌發布虛假醫療廣告、誤導消費者。

退還醫療費 達成賠償協議

官方表示，將對涉事醫院祭出最高行政處罰，追究相關責任，並要求立即撤除所有虛假廣告、限期改善，同時展開民營醫療機構專項整治。目前院方已退還全部醫療費，並與患者達成賠償協議。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖）

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