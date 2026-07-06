深圳大鵬擬訂救援費新規 登山者擅闖未開發區遇險需「找數」

大鵬新區依山傍海，近年來出現多條熱門戶外線路，但登山人士遇險事件也隨之頻發。(網上圖片)

深圳市大鵬新區管理委員會近日擬出台戶外登山救援及追償新規，明確對違規闖入未開發區域的驢友（登山愛好者）追償救援費用，包括每日180元（人民幣，下同）勞務費及100元/人的餐費等。官方強調追償僅針對違規進入未開發、未開放區域的旅遊者，並且一定會遵循「生命至上、安全第一」理念，堅持先救援後追償原則，而追償是希望宣教警示，讓更多人重視戶外運動安全，減少險情發生。

堅持先救援後追償原則 作宣教警示

6月26日，深圳市大鵬新區管理委員會發布《大鵬新區戶外登山涉險救援及追償管理辦法（徵求意見稿）》進一步明確追償費用的標準，包括勞務、交通、食宿和裝備等，其中勞務費按8小時計算單位工日，每工日180元；參照深圳黨政機關差旅費標準據實計算，餐費每天不超過100元/人，住宿費每天不超過450元/人；裝備費則參考相應的租賃價格。

去年山地救援198宗救412人

大鵬新區依山傍海，近年來出現多條熱門戶外線路，但登山人士遇險事件也隨之頻發。大鵬新區應急管理局數據顯示，2025年大鵬新區處置山地救援198宗，出動救援人員3465人次，安全救助412人。