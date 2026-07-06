男子為救人變植物人　妻子咬他腳趾7年終喚醒(有片)

河南一名44歲男子，7年前為救一名受困的3歲孩童，不幸從6米高的倉庫屋頂摔落重傷，被宣告終身癱瘓成植物人。詎料靠著其妻子多年悉心照料，透過日復一日「用嘴咬腳趾」刺激神經，奇蹟喚醒丈夫；如今男子能聽懂人聲和抬手回應，甚至在輔助下開始復康之路。
綜合《大河報》、《湖南法治報》等內地媒體報道，44歲防水技工在2019年發現一名3歲幼童受困於倉庫頂棚，情況危急之下爬上高處救援，不料頂棚結構突然崩塌，他抱著幼童墜落，頭部重創陷入深度昏迷，幼童則在男子保護下毫髮無傷，男子其後被醫生斷言即便活下來也會面臨終身植物人的命運。男子的妻子卻未有認命，她毅然放棄自己熱愛的美術教學工作，獨自扛起照顧重度癱瘓丈夫與扶養2名年幼子女的重擔。數年來宋女每日為丈夫擦澡、翻身、按摩並不停地溫柔對話。直至2024年某個深夜，睡在病榻旁的妻子突然感受到被子被緩緩拉動，睜開眼竟看見丈夫正吃力地用手為她蓋被，讓她對丈夫有朝一日能恢復正常燃起希望。
網民：丈夫是英雄 妻子是榜樣
針對這項醫學奇蹟，妻子透露背後除了不懈的照料外，當時醫生曾建議，多刺激植物人的手指與腳趾有助於微弱的神經系統修復，在一次偶然嘗試下，她發現當她輕咬丈夫腳趾時，丈夫身體竟出現細微的反射反應。自此，每天會在丈夫腳上套上塑料袋，咬他的腳趾進行觸覺刺激，這份長年的「叫喚」下奇蹟喚醒她的丈夫。目前男子在妻子的陪伴下正在積極進行復健，他不僅能對妻兒的言語做出有限度的互動，能在外力協助下短暫站立、蹣跚行走數步，可玩包剪搥遊戲，還能親口對妻子說：「我愛你」。
這段感人的故事在網路流傳後引發廣大迴響，雖然有部分網民務實地提出「用夾子或手掐代替」等建議，但更多的是對這對夫妻的深切敬佩，紛紛盛讚「丈夫救人是真英雄，妻子不離不棄更是了不起的榜樣」。