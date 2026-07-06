解放軍海軍成功試射潛射戰略導彈　外界推測為「巨浪-3」

解放軍海軍成功試射潛射戰略導彈。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇，中午12時01分向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。今次試射是中方年度軍事訓練的例行安排，事先已經通報有關國家，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

日本稱強烈敦促中國重新考慮導彈試射計劃

澳洲傳媒報道，中方官員事前已經向澳洲等地區各國政府，通報會在太平洋試射洲際彈道導彈。巴布亞新幾內亞外長證實，中國大使親自致電。法新社引述新西蘭政府消息人士說，中國已作出通知。