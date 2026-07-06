解放軍海軍成功試射潛射戰略導彈　外界推測為「巨浪-3」

解放軍海軍成功試射潛射戰略導彈。
解放軍海軍一艘戰略核潛艇，中午12時01分向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。今次試射是中方年度軍事訓練的例行安排，事先已經通報有關國家，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。
日本稱強烈敦促中國重新考慮導彈試射計劃
澳洲傳媒報道，中方官員事前已經向澳洲等地區各國政府，通報會在太平洋試射洲際彈道導彈。巴布亞新幾內亞外長證實，中國大使親自致電。法新社引述新西蘭政府消息人士說，中國已作出通知。
日本周一（6日）稱，中國官方事前通知日本駐華大使館，稱中國將在太平洋進行導彈試射；日本隨後已強烈敦促中國重新考慮這項計劃。日本一份政府聯合聲明稱，強烈要求中國重新考慮此次彈道導彈試射，以免導彈飛越日本領空等，對日本安全構成威脅。聲明指，「透過相關部門之間的密切協調，我們將努力確保領空和領海安全，國防部已做好進行監視和監測工作的充分準備。」聲明還稱，「我們對中國日益頻繁的軍事活動表示嚴重關切。」
疑為「巨浪-3」 射程估計超過1.2萬公里
官方通稿並未透露導彈具體型號，但根據各方軍事訊息綜合分析，外界普遍認為此次試射的主角是中國新一代海基核武主力「巨浪-3」型潛射洲際彈道導彈，2025年九三閱兵首度亮相。據了解，「巨浪-3」的射程估計超過1.2萬公里，並具備攜帶6至10個分導式多彈頭的能力。近年來該型飛彈已進行過多次試射，而本次直接投射至太平洋海域。