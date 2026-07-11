南京景點｜ 夫子廟成孔子像求好運 漫步《紅樓夢》作者曹雪芹故居

穿越中國科舉博物館 讀狀元考卷 探「出貓」秘笈 想了解古代讀書人的「終極考場」，必定要到秦淮河畔的中國科舉博物館。博物館所在正是中國史上規模最大、影響最廣的科舉考場——江南貢院。 中國科舉制度延綿逾千年，由隋唐至清末一共誕生過800名狀元。1905年科舉制度被廢，江南貢院亦被廢置，院內不少物品在戰亂中被破壞和變賣。 直至2017年中國科舉博物館在江南貢院遺址開幕，有關古代科舉制度、歷史和文物才得到較全面的展示。 中國科舉博物館由3個部分組成，包括地面的江南貢院遺址、明遠樓遺址和地底的博物館。在地面遺址中，最有看頭的自然是按原貌復建的206間「號舍」。

號舍是昔日考生的考棚，無論日間考試還是夜間住宿，都在這個僅寬1米、深1.3米的空間解決。明、清時期，江南貢院一共提供逾2萬間號舍，讓2萬名考生同時應試，規模宏大。接着你更可在科舉博物館，透過互動裝置體驗考生如何在這個狹小的空間熬過九天六夜的考試。 由江南貢院往下走，地底便是科舉博物館。博物館頂部那由黑色花崗岩打造的「墨池」，是遊客最愛打卡位，有「匯墨成池」之意，象徵文化和知識的積累。 佔地4層的博物館詳盡解究中國古代的考試制度，既有古代殿試考卷、狀元故居遺物、武舉考試的大刀石鎖等器具，更有古時作弊工具等，取材有趣，配以多媒體及浮空投影技術，令人大開眼界。

江南考生「精神搖籃」 夫子廟前拜孔聖 祈願金榜題名 如果說江南貢院是古代考生的「終極考場」，那麼旁邊的夫子廟就是精英學子的「精神搖籃」。 夫子廟的歷史非常悠久，早在東晉咸康三年（337年），丞相王導就在秦淮河畔修建了「太學」，是江南地區最早的官辦最高學府。到了宋仁宗景祐元年（1034年），朝廷在學宮擴建孔廟，供奉孔子、四哲及七十二賢人的牌位。 這次擴建為南京夫子廟實現「前廟後學」的格局──前方為師生祭拜儒家精神領袖的孔廟，後方則為學生讀書的學宮；更成為「廟學合一」中國文廟的建築風格典範，將祭祀與教育融為一體，吸引各地文廟爭相效仿。

正因為這裏集結了孔廟、學宮與考場，秦淮河夫子廟一帶自古就是江南的文教中心，更讓南京贏得「天下文樞」的美譽。直到今天，每逢考試或放榜季節，依然有許多學生和家長專程前來參拜，祈求考試順利，金榜題名。 南京夫子廟景區資料 地址：南京市秦淮區貢院街152號

開放時間：大成殿09:00-21:30

門票：街區免費開放；大成殿門票30元人民幣，半票15元人民幣

江寧織造博物館 探曹雪芹家世 尋《紅樓夢》密碼 離開夫子廟向北而行，便來到旅程的最後一站——江寧織造博物館。 這座博物館直接建於清代江寧織造府的遺址之上，它不但是當年宮廷御用絲綢的督造重地，更是《紅樓夢》作者曹雪芹的誕生與成長地，承載着中國文學精神世界的巔峰。 大清年間，曹雪芹家族執掌江寧織造要職逾半世紀，位高權重。根據北京故宮博物院的檔案記載，曹雪芹的祖父曹寅深得康熙皇帝器重。 康熙一生6次南巡，便有4次下榻於曹家掌管的江寧織造府，使這裏成為名副其實的皇家行宮。此外，江寧織造府更是皇帝安插在江南的「耳目」，負責暗中監視官員、密報民情，可謂權傾一時。

然而在無限風光的背後，曹家亦因接待聖駕入不敷支，為日後的家族沒落埋下伏線。雍正皇帝即位後，曹家因虧空公款慘遭抄家，亦有史料指出，其致命主因是曹家在宮廷奪嫡中「站錯了隊」而失去靠山。 無論如何，這段大起大落的家族命運，最終化為《紅樓夢》中賈府的縮影，而書中的大觀園有指就是以江寧織造府為原型寫成。 可惜的是，舊日的江寧織造府早己毀於太平天國戰火。如今的江寧織造博物館始建於千禧年代，由建築大師吳良鏞操刀設計。建築巧妙規劃了地上4層、地下2層的展覽空間，由南向北層疊遞高，內設「江寧織造」、「雲錦天衣」、「紅樓夢曲」和「中國旗袍」4大展館。