中國機械人與汽車出海齊報捷 機械人出口近200億元 乘用車歐洲份額首超日本

中國製造產品持續「出海」，機械人及汽車出口表現均見亮眼增長。海關統計顯示，今年首5個月中國各類機械人出口規模進一步擴大，累計出口1,037.7萬台，出口總值達199.9億元(人民幣、下同)，銷往全球150多個國家及地區，主要市場集中於歐盟及東盟。而在歐洲汽車市場，中國乘用車銷量亦首次超越日本品牌，反映中國製造在海外市場的競爭力持續提升。
央視報道，今年首5個月清潔機械人出口額達140億元，佔整體機械人出口總值逾七成。相關產品憑藉自主導航、自動集塵及智能污水循環等核心技術，可適應不同地區的居住環境，因此在海外市場備受青睞。工業機械人方面，同期出口量約7萬台，應用範圍涵蓋多種工程及製造場景。
機械人各種應用場景︰
其中，結合視覺識別及智能演算法的搬運機械人，廣泛投入海外基建及交通工程；具備自動掃描建模功能的焊接機械人，則能即時計算最佳工藝方案；協作機械人則進入食品、醫藥及日化等輕工業生產領域。至於智能仿生機械人亦出口逾8,000台，應用於設備巡檢、科研教學以及公共服務等範疇。
5中國汽車製造商 歐洲出口同比增65%
另一方面，根據歐洲汽車製造商協會數據顯示，今年5月中國乘用車在歐洲市場的份額首超日本。五家中國汽車製造商於31個歐洲國家合共售出13.84萬輛汽車，同比增長65%；同期六家日本車企在同一市場錄得13.04萬輛銷量，同比跌3%。
中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹表示，歐洲電動車發展步伐加快，中國品牌新增銷量幾乎全來自純電動及插電混合動力車型。憑藉完整的電池及智能化產業鏈優勢，中國車企在產品性價比及更新迭代速度方面具備競爭力。反觀日本品牌仍以油電混合車為主，導致在歐洲新能源汽車市場失去部分份額。