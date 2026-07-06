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中國
出版：2026-Jul-06 21:59
更新：2026-Jul-06 21:59

中國機械人與汽車出海齊報捷 機械人出口近200億元 乘用車歐洲份額首超日本

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智能仿生機械人應用於巡檢。(互聯網)

智能仿生機械人應用於巡檢。(互聯網)

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中國製造產品持續「出海」，機械人及汽車出口表現均見亮眼增長。海關統計顯示，今年首5個月中國各類機械人出口規模進一步擴大，累計出口1,037.7萬台，出口總值達199.9億元(人民幣、下同)，銷往全球150多個國家及地區，主要市場集中於歐盟及東盟。而在歐洲汽車市場，中國乘用車銷量亦首次超越日本品牌，反映中國製造在海外市場的競爭力持續提升。

央視報道，今年首5個月清潔機械人出口額達140億元，佔整體機械人出口總值逾七成。相關產品憑藉自主導航、自動集塵及智能污水循環等核心技術，可適應不同地區的居住環境，因此在海外市場備受青睞。工業機械人方面，同期出口量約7萬台，應用範圍涵蓋多種工程及製造場景。

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機械人各種應用場景︰

螢幕擷取畫面 2026 07 06 212453 螢幕擷取畫面 2026 07 06 212358 XxjpsgC000011 20260613 PEPFN0A001 XxjpsgC000016 20260613 PEPFN0A001 螢幕擷取畫面 2026 07 06 212529 螢幕擷取畫面 2026 07 06 212507 XxjpsgC000014 20260613 PEPFN0A001 XxjpsgC000164 20260626 PEPFN0A001 機械人各種應用場景。(新華社、互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 07 06 212410 螢幕擷取畫面 2026 07 06 212445 螢幕擷取畫面 2026 07 06 212435 智能仿生機械人應用於巡檢。(互聯網)

其中，結合視覺識別及智能演算法的搬運機械人，廣泛投入海外基建及交通工程；具備自動掃描建模功能的焊接機械人，則能即時計算最佳工藝方案；協作機械人則進入食品、醫藥及日化等輕工業生產領域。至於智能仿生機械人亦出口逾8,000台，應用於設備巡檢、科研教學以及公共服務等範疇。

5中國汽車製造商 歐洲出口同比增65%

另一方面，根據歐洲汽車製造商協會數據顯示，今年5月中國乘用車在歐洲市場的份額首超日本。五家中國汽車製造商於31個歐洲國家合共售出13.84萬輛汽車，同比增長65%；同期六家日本車企在同一市場錄得13.04萬輛銷量，同比跌3%。

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中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹表示，歐洲電動車發展步伐加快，中國品牌新增銷量幾乎全來自純電動及插電混合動力車型。憑藉完整的電池及智能化產業鏈優勢，中國車企在產品性價比及更新迭代速度方面具備競爭力。反觀日本品牌仍以油電混合車為主，導致在歐洲新能源汽車市場失去部分份額。

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