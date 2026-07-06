中國機械人與汽車出海齊報捷 機械人出口近200億元 乘用車歐洲份額首超日本

中國製造產品持續「出海」，機械人及汽車出口表現均見亮眼增長。海關統計顯示，今年首5個月中國各類機械人出口規模進一步擴大，累計出口1,037.7萬台，出口總值達199.9億元(人民幣、下同)，銷往全球150多個國家及地區，主要市場集中於歐盟及東盟。而在歐洲汽車市場，中國乘用車銷量亦首次超越日本品牌，反映中國製造在海外市場的競爭力持續提升。

央視報道，今年首5個月清潔機械人出口額達140億元，佔整體機械人出口總值逾七成。相關產品憑藉自主導航、自動集塵及智能污水循環等核心技術，可適應不同地區的居住環境，因此在海外市場備受青睞。工業機械人方面，同期出口量約7萬台，應用範圍涵蓋多種工程及製造場景。