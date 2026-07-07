河北張家口現「末日烏雲」 目擊者：感覺將被吃掉(有片)

河北張家口上周六(4日)傍晚出現異象，突然黑雲蓋頂狀如海浪，遮天蔽日席捲而來，目擊者驚呼稱烏雲猙獰恐怖，令現場仿如末日，「感覺自己會被吃掉」。有人稱是妖雲降臨，有人詢問是否龍捲風。
現場影片顯示，在張家口一片草原，遊客拍攝到天空出現如翻滾波浪的大片黑雲，原本晴天的空中，迅速被如同大片的黑色布幕覆蓋，雲層低垂厚重、邊緣整齊。影片所見，烏黑雲層推進時伴有狂風，但部份區域有金光自雲中縫隙透出，明暗對比強烈。
氣象部門指，事發時張家口已發出雷電黃色預警，提示將出現雷陣雨、短時強降雨、雷暴大風甚至冰雹。黑雲過境約半小時後降下雷雨，雨勢急促，降水後天空部分區域出現火燒雲、雲海景觀。氣象部門解釋，該烏雲是強對流天氣中典型的弧狀雲（灘雲）結構，預示著短時強降雨、雷暴大風等天氣即將到來。
預示雷雨天氣
此次雷雨雲團是一種弧狀雲，通常依附於母雲，並預示雷雨天氣。該雲層多形成於冷風前緣，冷空氣推動暖濕空氣抬升凝結，常分佈於雷暴雲前端或獨立存在，伴隨現象包括風力突變，雷雨大風等。
一网友在张家口拍到的乌云，这画面太震撼了，但是这不是AI，因为还有很多人都拍到了。 #奇观 #大美中国 pic.twitter.com/pFtDpFbvDy— 卓亚 (@PXJ0083) July 6, 2026