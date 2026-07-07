颱風美莎克｜廣西南寧：暴雨致水庫決堤致2死 5.5萬人受災

受颱風「美莎克」及持續強降雨影響，廣西南寧市多座水庫周一（6日）發生漫頂、決堤險情，造成嚴重洪澇災害。截至目前，此次洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，並已造成兩人遇難。
廣西南寧市昨晚召開防汛救災新聞發布會，據初步統計，南寧因水庫上游洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，目前已疏散4.8萬人。截至目前，公安接報因此次洪澇災害造成的死亡人數為2人。南寧市已將防汛應急響應提升至一級，國家防總將針對廣西的防汛三級應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會啟動國家救災四級應急響應。
上周六（4日）8時至本周一（6日）19時，南寧市普降暴雨到大暴雨，橫州市六藍水庫、雲表水庫出現漫頂、決堤，導致多個水庫向下遊集中泄洪，橫州市雲表鎮及周邊地區人民群眾生命財產受到嚴重損失。從民眾拍攝畫面可見，有居民被大水沖走，還有民眾躲在屋頂或高樓處等待救援。此次降雨範圍廣、強度大、極端性強，橫州市校椅鎮最大降雨量達413毫米，賓陽縣最大降雨點達791.7毫米，接近年降雨量50%，突破南寧市建站以來歷史極值。
受災區域洪水有減退跡象
副市長韋江說，核心受災區房屋被淹浸的群眾透過自救及疏導，已轉移到家中上層。被疏散的人已及時轉移到地勢高及無災情的地方，透過搭建臨時應急帳篷等進行緊急安置。市應急管理局副局長黃璐說，截至星期一晚8時，受災區域洪水有減退跡象。對於非核心區可能受災的群眾，採取了能轉盡移的方式，目前多數老百姓已透過這種方式得到臨時安置。因應之後可能出現洪水繼續淹沒其他村莊的情況，當局已採取叫應及疏解措施，目前災區核心區範圍之外的公路、鐵路、電力、生活物資等保障，總體運作平穩。
新華社報道，今次強降雨導致的水庫災情，險情大、受災層面廣、救援複雜程度高，仍有繼續降雨來水的風險，導致目前搶險救援難度大、安置受災群眾的任務重大，災情有可能進一步擴大。
HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026
Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/lRcKeZQZ5U
HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026
Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/lRcKeZQZ5U