颱風美莎克｜廣西南寧：暴雨致水庫決堤致2死 5.5萬人受災

受颱風「美莎克」及持續強降雨影響，廣西南寧市多座水庫周一（6日）發生漫頂、決堤險情，造成嚴重洪澇災害。截至目前，此次洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，並已造成兩人遇難。 廣西南寧市昨晚召開防汛救災新聞發布會，據初步統計，南寧因水庫上游洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，目前已疏散4.8萬人。截至目前，公安接報因此次洪澇災害造成的死亡人數為2人。南寧市已將防汛應急響應提升至一級，國家防總將針對廣西的防汛三級應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會啟動國家救災四級應急響應。

上周六（4日）8時至本周一（6日）19時，南寧市普降暴雨到大暴雨，橫州市六藍水庫、雲表水庫出現漫頂、決堤，導致多個水庫向下遊集中泄洪，橫州市雲表鎮及周邊地區人民群眾生命財產受到嚴重損失。從民眾拍攝畫面可見，有居民被大水沖走，還有民眾躲在屋頂或高樓處等待救援。此次降雨範圍廣、強度大、極端性強，橫州市校椅鎮最大降雨量達413毫米，賓陽縣最大降雨點達791.7毫米，接近年降雨量50%，突破南寧市建站以來歷史極值。 受災區域洪水有減退跡象

副市長韋江說，核心受災區房屋被淹浸的群眾透過自救及疏導，已轉移到家中上層。被疏散的人已及時轉移到地勢高及無災情的地方，透過搭建臨時應急帳篷等進行緊急安置。市應急管理局副局長黃璐說，截至星期一晚8時，受災區域洪水有減退跡象。對於非核心區可能受災的群眾，採取了能轉盡移的方式，目前多數老百姓已透過這種方式得到臨時安置。因應之後可能出現洪水繼續淹沒其他村莊的情況，當局已採取叫應及疏解措施，目前災區核心區範圍之外的公路、鐵路、電力、生活物資等保障，總體運作平穩。

新華社報道，今次強降雨導致的水庫災情，險情大、受災層面廣、救援複雜程度高，仍有繼續降雨來水的風險，導致目前搶險救援難度大、安置受災群眾的任務重大，災情有可能進一步擴大。

HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.



Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/lRcKeZQZ5U — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026

HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.



Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/lRcKeZQZ5U — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026