浙江大學校徽註冊商標掀熱議 網民「防Giorgio Armani」之說不攻自破

浙江大學近日公告註冊多枚校徽圖形商標，引發網友熱議，原因是校徽中央的「求是鷹」圖案被認為與名牌Giorgio Armani的標誌相似，甚至有人戲稱「浙大可以告Armani」。不過，事實上這批商標並非近期才緊急申請，而是早在2025年12月就已提出。 根據企業資訊平台顯示，浙江大學於7月6日公告多件校徽圖形商標，涵蓋日化用品、啤酒飲料、建築修繕等多個商品與服務類別，形成全類別商標布局。 消息曝光後，恰逢近期企業爆發商標侵權爭議，茶飲品牌茉莉奶白被LV起訴判賠千萬人民幣，因此不少網友笑稱，浙江大學是「被嚇到趕快註冊」，甚至調侃「連夜搶註Armani商標」。

去年申請商標 今年7月公告 不過，根據商標程序，商標從提出申請到正式公告通常需7至8個月，這批「求是鷹」商標其實早在去年12月就已送件，今年7月才依法公告，並非因近期商標爭議而臨時申請。 事實上，浙江大學早已建立完整的商標保護制度。公開資料顯示，校方早在2004年便針對「浙大」、「求是」、「ZHEDA」及鷹形圖案等識別標誌，申請45個商品類別、共180件商標，被視為內地高校商標保護的重要案例之一。 至於外界熱議的「撞臉Armani」，浙江大學官網訊息指出，校徽中央的「求是鷹」源自1920年代末浙江大學校徽設計，1991年正式成為現行校徽主體，2017年再進行數位化優化；相較之下，意大利品牌Armani創立於1975年，兩者雖皆採用展翅雄鷹元素，但誕生時間相差近半個世紀。