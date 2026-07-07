颱風巴威｜最新路徑南傾或先襲台灣後登陸浙江 直徑逾1000公里屬「巨無霸」

超強颱風「巴威」(Bavi)周一(6日)吹襲西太平洋的關島和北馬里亞納群島後，周二清晨集結於菲律賓海上空向西移動。巴威最新路徑南傾，或先撲台灣再於12日(周日)於浙江登陸。《央視新聞》報道，中國氣象局天氣預報主持人張泰源指出「從雲圖來看，颱風『巴威』雲系旺盛，直徑超過1,000公里，堪稱颱風裡的『巨無霸』，而且它的強度非常強，在抵達中國近海之前都能維持超強颱風的強度」。日本也密切注視巴威的移動，預料10日(周五)或11日(周六)趨近沖繩。

颱風巴威｜羅塔島居民：不少屋頂被吹走

報道指，北馬里亞納群島破壞較嚴重，巴威以最大風速每小時290公里登陸最南端島嶼羅塔島(Rota)。島上居民稱，「許多房屋遭受嚴重破壞，不少屋頂被吹走…整座島上都無電、無水，也沒有手機網路服務。」 他指水管破裂，不少電線桿遭吹倒。當局稱，暫未收到傷亡報告。

中央氣象台預測，巴威可能於10日(周五)晚至11日日間登陸或擦過台灣北部沿海，然後於11日晚至12日上午在浙閩交界附近沿海登陸，也有可能在台灣以東洋面北上，之後直接登陸浙江沿海。台灣、浙江和福建會率先迎來暴雨天氣，之後隨著巴威深入內陸，暴雨繼續波及長江中下游，甚至跨越長江，影響到華北黃淮等地。