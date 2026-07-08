颱風美莎克｜廣西水災沖毁養殖場　900條蛇逃出咬傷人

據《瀟湘晨報》等內媒報道，當地村委會表示，雲表鎮鄧圩村一處養蛇場於6日上午遭洪水沖毀，初步統計約有800至900條蛇逃出，其中多數為無毒的水律蛇，但也包括具有毒性的眼鏡蛇，以及王錦蛇（俗稱大王蛇）等養殖品種。目前已有一名村民遭蛇咬傷，正在醫院接受救治。

受颱風「美莎克」外圍環流影響，廣西連日豪雨導致多地淹水。南寧橫州市六藍水庫6日上午出現壩體缺口，下游多個村鎮受災；救災期間又傳出當地養蛇場遭洪水沖毀，約800至900條蛇逃逸，已有村民遭蛇咬送醫，當局緊急呼籲民眾切勿自行捕蛇。

長時間泡水無法存活

當地居民表示，雲表鎮低窪地區及山坡均設有養蛇場，受到六藍水庫及雲表水庫險情影響，部分低窪養殖場遭洪水淹沒，不少蛇隨洪水流入周邊地區。部分受困村民疑因遭蛇咬傷，卻因道路中斷，一度無法及時就醫。

一名未受災的養蛇戶指出，當地主要養殖眼鏡蛇、王錦蛇及水律蛇，其中只有眼鏡蛇具有毒性。他研判，雖然部分蛇類已逃逸，但由於長時間浸泡在洪水中，不少蛇可能無法存活。