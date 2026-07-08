深圳網紅餐廳寵物狗爬枱聞蛋糕　店方銷毀餐具被要求整改(有片)

內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。(網上圖片)

近日，有廣東網民在社交平台發布影片稱，內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。

戶外區域允許攜帶寵物

內媒報道涉事門店為gaga（深圳南山益田假日廣場店）。影片顯示，一隻佩戴著牽引繩的狗將前爪搭在桌子上，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤，更欲把餐盤拿近，事發時寵物主人並未在場。隨後一名店員將該餐盤移開。涉事門店工作人員表示，該餐廳戶外區域允許消費者攜帶寵物，事情發生於7月3日，當時寵物主人去了洗手間，事發後，門店已將涉事餐具全部銷毀，市場監管局工作人員已於前一日（6日）前往門店檢查要求整改。

深圳市市場監管局表示，針對Gaga鮮語益田假日店寵物入店污染餐桌一事，深圳市市場監管局南山局已第一時間核查處置。事發當日門店已將涉事餐具全部報廢銷毀並全面消毒，但因日常管理存在漏洞，違反《食品安全法》相關規定，執法人員已對該門店作出警告處罰，責令限期整改，同時要求其加強就餐區定時巡檢，杜絕同類隱患。