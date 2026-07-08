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出版：2026-Jul-08 12:10
更新：2026-Jul-08 12:10

深圳網紅餐廳寵物狗爬枱聞蛋糕　店方銷毀餐具被要求整改(有片)

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內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。(網上圖片)

內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。(網上圖片)

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近日，有廣東網民在社交平台發布影片稱，內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。

內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。(網上圖片) 內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。(網上圖片) 內地連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一間深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。涉事門店回應已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。(網上圖片) 在社交平台上，不少用戶稱gaga為「寵物友好餐廳」，並發布攜帶寵物進gaga餐廳的帖子。部份帖子中可以看到，寵物直接接觸餐桌。(網上圖片)

戶外區域允許攜帶寵物

內媒報道涉事門店為gaga（深圳南山益田假日廣場店）。影片顯示，一隻佩戴著牽引繩的狗將前爪搭在桌子上，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤，更欲把餐盤拿近，事發時寵物主人並未在場。隨後一名店員將該餐盤移開。涉事門店工作人員表示，該餐廳戶外區域允許消費者攜帶寵物，事情發生於7月3日，當時寵物主人去了洗手間，事發後，門店已將涉事餐具全部銷毀，市場監管局工作人員已於前一日（6日）前往門店檢查要求整改。

深圳市市場監管局表示，針對Gaga鮮語益田假日店寵物入店污染餐桌一事，深圳市市場監管局南山局已第一時間核查處置。事發當日門店已將涉事餐具全部報廢銷毀並全面消毒，但因日常管理存在漏洞，違反《食品安全法》相關規定，執法人員已對該門店作出警告處罰，責令限期整改，同時要求其加強就餐區定時巡檢，杜絕同類隱患。

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在社交平台上，不少用戶稱gaga為「寵物友好餐廳」，並發布攜帶寵物進gaga餐廳的帖子。部份帖子中可以看到，寵物直接接觸餐桌。曾有網民質疑「寵物友好並不等同於不對這種現象進行管理。」gaga又名「Gaga鮮語」，2010年創立於深圳，是一家以茶飲為特色的全時段輕餐飲連鎖品牌。全國擁有111間門店，分布在廣州、深圳、北京、上海、南京等城市，其中廣東門店數最多，為66間。

有片

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