冷氣機穿上身？　內企推「製冷背心」穿上降溫15℃(有片)

浙江億斯佳戶外裝備科技有限公司稱研發出一款自帶製冷效果的背心，穿上後可直接降溫8至15℃。(影片截圖)

炎熱夏日於戶外工作的人士，為降溫出盡法寶，浙江億斯佳戶外裝備科技有限公司稱研發出一款自帶製冷效果的背心，穿上後可直接降溫8至15℃，如同將「冷氣機穿身上」，目前已在中東、日本及南韓等海外國家熱銷，國內訂單亦開始增加。

這款製冷背心，其背部縫製了4個模組，上方2個用於製冷，下方2個則為風扇，成為背心產生降溫效果的關鍵所在。工作人員介紹，運作時風扇會將外部空氣吸入，經過製冷模組處理後，便能在衣服內部吹出循環「真正冷風」，帶來有效的降溫體驗。該製冷背心設有3檔調節模式，最高能達到8至15℃的降溫效果，特別適合戶外工作人士。

能續航長達12小時

在續航力方面，背心內部設有調節開關，並配備一個2萬毫安（20000mAh）的充電寶（流動充電器）。在調至低檔模式運行的情況下，背心能維持長達12個小時的續航，有效滿足戶外長時間的降溫需求。