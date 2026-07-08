據報字節跳動申請「香蕉貓」及「刀盾狗」等迷因著作權　惹網民不滿

據報字節跳動旗下北京字跳網絡技術近期登記了「刀盾狗」及「香蕉猫」等內地網絡迷因（Meme）的美術著作權，以方便旗下人工智能（AI）視頻模型Seedance將迷因納入模型訓練素材庫，但此舉惹網民不滿。
據內媒報道，中國版權保護中心資料顯示，自今年3月以來，北京字跳網絡技術在平台上申請多個內地迷因的著作權，包括「香蕉貓」、「咕咕嘎嘎」及「刀盾狗」等一眾網絡迷因，作品類別統一標注「美術」，其中2D及3D形式亦被一併申請。
報道引述業內人士指，字節跳動此舉是為了集中登記版權，方便旗下AI視頻模型Seedance可將自有版權素材納入模型訓練素材庫，從源頭規避商用及生成內容引發的版權爭議 。
不少內地網民認為，迷因是由網民集體創作，本身屬於公有作品，和字節跳動毫無關聯。
北京市康達律師事務所律師韓驍向北京日報表示，雖然網民日常使用這些迷因不會違法，但若涉及商用場景，包括商家宣傳、商業視頻製作等，透過這些迷因直接或間接獲取經濟利益，將超出合理使用範疇，在未獲得授權的情況下，即構成著作權侵權。
迷因（Meme）是指在互聯網上被大量瘋狂轉載並迅速爆紅的事物，如搞笑圖片、短片、文字或流行語，並透過網民不斷創作與傳播。