超強颱風巴威周五襲沖繩台灣 福建漁民全上岸 台東民眾搶菜 沖繩恐現12米浪

超強颱風巴威正逐步進逼台灣及日本，估計周五最接近兩地。台灣的氣象部門昨向4縣市發布「強風特報」，台北市政府亦嚴陣以待。巴威的雲系屬巨無霸級別，氣象專家指其雲系直徑達1,300公里。福建發布緊急指令，要求漁船作業人員明日全員撤離上岸。在台東，周二已出現有民眾「未雨綢繆」，於超市搶購蔬菜。
巴威周一吹襲西太平洋的關島和北馬里亞納群島，巴威以最大風速每小時290公里登陸北馬里亞納群島最南端島嶼羅塔島(Rota)，島上居民稱，「許多房屋遭受嚴重破壞，不少屋頂被吹走…整座島上都無電、無水，也沒有手機網路服務」，據報島上水管破裂，不少電線桿遭吹倒。
本港天文台指，截至周三晚8時，巴威集結在台北之東南約1,380公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過西北太平洋；巴威會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。
苗栗高雄屏東台東4縣市發強風特報
台灣的氣象署昨晨向苗栗縣、高雄市、屏東縣、台東縣發布陸上強風特報，提醒民眾在戶外要樹木、不堅固建築如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等脫落或掉落，並須加固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。當地傳媒指，周二晚台東市區開始有民眾搶購蔬菜，各大超市及街市的蔬果貨架一度被掃購一空，有主婦稱連同肉類並採購了近2,000新台幣(約522港元)。
沖繩料見12米巨浪
內地多個省份提前部署，福建發布緊急指令，要求漁船作業人員明日全員撤離上岸；浙江啟動水災害防禦應急響應。至於廣東雖預料不會出現強風暴雨，但受巴威外圍下沉氣流影響，周五及周六廣東天色大致晴朗及極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。日本方面，當地氣象廳預料周五沖繩本島可能出現10米高巨浪，宮古島及八重山地區浪高更可達12米。