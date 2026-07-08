超強颱風巴威周五襲沖繩台灣 福建漁民全上岸 台東民眾搶菜 沖繩恐現12米浪

超強颱風巴威正逐步進逼台灣及日本，估計周五最接近兩地。台灣的氣象部門昨向4縣市發布「強風特報」，台北市政府亦嚴陣以待。巴威的雲系屬巨無霸級別，氣象專家指其雲系直徑達1,300公里。福建發布緊急指令，要求漁船作業人員明日全員撤離上岸。在台東，周二已出現有民眾「未雨綢繆」，於超市搶購蔬菜。

巴威周一吹襲西太平洋的關島和北馬里亞納群島，巴威以最大風速每小時290公里登陸北馬里亞納群島最南端島嶼羅塔島(Rota)，島上居民稱，「許多房屋遭受嚴重破壞，不少屋頂被吹走…整座島上都無電、無水，也沒有手機網路服務」，據報島上水管破裂，不少電線桿遭吹倒。