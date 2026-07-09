颱風美莎克｜廣西被蛇咬傷女子死亡　村民：家中見5、6條蛇(有片)

颱風「美莎克」導致廣西連日豪雨導致多地淹水。雲表鎮鄧圩村一處養蛇場於6日上午遭洪水沖毀，初步統計約有800至900條蛇逃出，當中包括無毒及具毒性蛇種，横州云表镇一名被蛇咬伤的女子因道路不通，輾轉多次才送至醫院治療，不幸離世。
綜合《新京報》、《極目新聞》等內地媒體報道，參與救助的村民稱，因道路不通，該女子輾轉多次才送至醫院治療，錯過黃金救治時間，他看到時女子已失去意識。據指該女子年約四、五十歲，於6日晚被蛇咬傷，於8日不幸離世。《新京報》記者從接診醫院獲悉，確有一名被蛇咬傷者不幸離世。報道提到，離世女子同村至少12名村民被蛇咬傷，其中3人需注射抗蛇毒血清治療，有村民在清理水退後垃圾時被咬傷。
橫州市抗蛇毒血清儲備充足
報道指，廣西橫州某醫院另一名被蛇咬傷的鄧圩村村民，他右手食指被咬，目前整個右手還有明顯的腫脹。他表示，7日積水湧入他家一樓，村內養殖場的蛇跑出，他清理垃圾時被眼鏡蛇咬傷，他擔心毒素擴散，還嘗試吸出毒液，因積水太深，他輾轉才被120送醫救治，除他之外還有一名女子也被蛇咬傷。報道引述醫生說法，抗蛇毒血清是目前已知最有效應對毒蛇咬傷後的治療手段，被蛇咬傷後切勿用口吸毒或割開傷口放血等方法，應立即就醫。橫州市相關部門介紹，目前當地的抗蛇毒血清儲備充足，可以有效應對目前的治療需求。
較早前報道，其中多數為無毒的水律蛇，但也包括具有毒性的眼鏡蛇，以及王錦蛇(俗稱大王蛇)等養殖品種。有養蛇戶研判，由於長時間浸泡在洪水中，不少蛇可能無法存活。