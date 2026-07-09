颱風美莎克｜廣西被蛇咬傷女子死亡　村民：家中見5、6條蛇(有片)

颱風「美莎克」導致廣西連日豪雨導致多地淹水。雲表鎮鄧圩村一處養蛇場於6日上午遭洪水沖毀，初步統計約有800至900條蛇逃出，當中包括無毒及具毒性蛇種，横州云表镇一名被蛇咬伤的女子因道路不通，輾轉多次才送至醫院治療，不幸離世。

綜合《新京報》、《極目新聞》等內地媒體報道，參與救助的村民稱，因道路不通，該女子輾轉多次才送至醫院治療，錯過黃金救治時間，他看到時女子已失去意識。據指該女子年約四、五十歲，於6日晚被蛇咬傷，於8日不幸離世。《新京報》記者從接診醫院獲悉，確有一名被蛇咬傷者不幸離世。報道提到，離世女子同村至少12名村民被蛇咬傷，其中3人需注射抗蛇毒血清治療，有村民在清理水退後垃圾時被咬傷。