颱風美莎克｜廣西洪災女子自身難保　死命抓實愛犬不離不棄(有片)

颱風「美莎克」導致廣西連日豪雨導致多地淹水，一位女子在湍急激流中死命抓住一隻愛犬，不肯為保自己性命而鬆手，最終在眾人合力下雙雙獲救，影片曝光後令「女生在最危險的時刻沒有放棄狗狗」登上微博熱搜。

微博博主「2吉不是老邢」昨日分享一段廣西洪水影片顯示，一隻邊界牧羊犬與一位女子一先一後在湍急激流中，沿著牆邊正逆水游向另一端，女子身影浮浮沉沉，相信腳部已無法觸地，僅靠雙手抓著牆以防被水沖去，惟狗狗無法抓著牆，稍一不慎就要被水流沖去，女子千鈞一髮一手抓住狗狗，以力將牠推向牆邊，當狗狗又被水沖開，女子又再反抓住狗狗推向前方，一人一狗一度被水流沖向後方，幸他們未有放棄，加上轉角位置有途人落水協助，並伸出竹杆，先後將狗和人往轉角位置拉去，估計人狗都平安。影片未有交代拍時間和地點。