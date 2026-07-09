世界盃︱東莞男連踩十多晚通宵睇波險失明 左眼視網膜突病變「漏水」

廣東東莞一名40歲的資深球迷，因為連續十多天通宵熬夜觀看世界盃，每日直至清晨四、五點才入睡，左眼突然出現視物發黃、發暗及畫面扭曲變形等嚴重症狀。他大驚下前往醫院求醫，經眼科醫生詳細檢查後，確診患上急性「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」

世界盃激戰正酣，多場賽事均集中在香港凌晨時分開波，連日球迷都通宵追看球賽。廣東東莞一名40歲的資深球迷，因為連續十多天通宵熬夜觀看世界盃，每日直至清晨四、五點才入睡，左眼突然出現視物發黃、發暗及畫面扭曲變形等嚴重症狀。他大驚下前往醫院求醫，經眼科醫生詳細檢查後，確診患上急性「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」，即俗稱「中漿」的眼疾，即其眼底黃斑區發生了嚴重的「漏水及積水」。醫生指若拖延不治恐造成永久性視力損傷，呼籲球迷利用中場休息時間閉目養神或遠眺，或改看日間重播。

鄭先生平時作息尚算規律，凌晨12時休息，無高血壓、糖尿病等基礎疾病，僅少量飲酒，自世界盃開鑼後連續十多日熬夜至清晨，導致睡眠嚴重不足。日前他一覺醒來，發現左眼視力模糊，看東西時顏色變黃、變暗，甚至連直線都看成波浪線，物體看起來比實際更小，於是6月30日往東莞愛爾眼科醫院求診。

醫生倡中場休息閉目養神 或遠眺窗外

東莞愛爾眼科眼底科主任王虎指出，鄭先生患上的「中漿」眼病，於20至50歲男性最常見，特別是性格急躁、長期處於高壓工作環境、習慣徹夜熬夜，以及有吸煙與飲酒嗜好的人士，其病發風險會顯著飆升。雖然輕症積液可在3至6個月內自行吸收，但部分患者積液長期不退，反覆滲漏會不可逆地損傷黃斑感光細胞，造成永久視力下降；多次復發還可能轉為慢性，甚至誘發脈絡膜新生血管，嚴重威脅視力。

王虎提醒要有充足睡眠，保證每天有7小時以上睡眠，避免連續通宵；少喝啤酒，少吃辛辣油膩消夜，多喝溫水。他又呼籲球迷盡量改看日間重播，即使看直播賽事，也要利用中場休息閉目養神或遠眺窗外，緩解眼底疲勞。同時，近視、既往眼底不適、長期熬夜或高壓工作的高危人群更需警惕，一旦出現視物變色、扭曲、中心黑影等異常，務必及時到醫院檢查。