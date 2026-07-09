颱風巴威｜料周六登陸浙江福建一帶　車主泊停車場6樓避免水浸

據「中國天氣網」7月9日上午消息，隨著「巴威」靠近，內地東南沿海風雨逐漸增強，預計「巴威」將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣東北部沿海靠近，將於7月11日日間登陸或擦過台灣北部沿海，然後向福建中部到浙江南部沿海移動。預料7月11日浙江、福建將進入風雨最劇烈時段，料將出現大範圍豪雨，局部地區累積雨量或達250至400毫米。

截至目前，「巴威」維持超強颱風強度已超5天。預計進入內地24小時颱風警戒線後，「巴威」仍將維持超強颱風等級。從雲圖來看，「巴威」環流直徑仍超過1200公里，雲系覆蓋面積近94萬平方公里，體型龐大，約相當於9 個浙江省陸地面積。

面對來勢洶洶的巴威，不少人也提前做好防風準備。浙江杭州32歲馬姓男子表示，因擔心「人生第一輛車」被水浸或強風吹倒的雜物擊中，特地將購買不到一年的新車泊往市區停車場6樓，即使每天需支付約人民幣50至60元泊車費，避免出現動輒數萬元的維修費。

馬先生指出，自己的住宅雖設有地下停車場，但車位有限，加上往年颱風豪雨期間經常水浸，令他決定提前將新車泊至高樓停車場避險，並改搭地鐵上下班，希望能平安度過。

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