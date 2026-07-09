颱風美莎克｜廣西暴雨成災增至39人死亡　仍有9人失蹤

颱風「美莎克」導致廣西連日豪雨導致多地淹水，增至39人遇難，9人下落不明，其中，南寧市六藍水庫決堤已造成26人死亡，7人失蹤，搜救行動持續。當局稱，由於鑑定死者身份需時，死亡與失聯人員可能存在重疊。南寧市共轉移安置群眾6.45萬人。

南寧市今日(9日)召開記者會通報救災進展，官員稱，六藍水庫水位下降，水庫缺口和流量基本穩定，現已修通到壩頂的道路，將開展河道疏通清淤。另一個出現險情的雲表水庫，基本降至死水位，若上游不再有較大來水，水庫對下游淹沒區的影響將趨於穩定。當局將再次排查全市水利工程隱患，重點檢查強降雨影響區水庫等，發現隱患及時處置。

據了解，南寧市已將自然災害救助三級應急響應提升為二級，向受災群眾自行疏散點和集中安置點輸送10萬件衣物以及飲用水、食品、藥品、充電寶等生活必需品；組織4200人、1300車次開展清淤和垃圾清理，派出300名專業人員開展監測消殺，目前未報告聚集性疫情和突發公共衛生事件。