洛陽老君山月薪6萬請「觀察員」 住山頂30天睇雲拍雲

又有景區荀工？河南洛陽老君山景區以6萬元（人民幣，下同）月薪，面向全國網民招募一名「雲海觀察員」。工作人員指，希望找一個人住進山頂30天，每天看雲拍雲，食宿全包。

「雲海觀察員」需於7月16日至8月15日期間在老君山山頂住30天，食宿全包，每日觀測雲海變化，每天拍攝製作並分享至少一條雲海短影片。招募報名時間從即日起至7月15日，報名者可在抖音平台發布原創參與影片，並帶指定活動話題「河南老君山招募雲海觀察員」或「我要去老君山做雲海觀察員」，最終以話題下影片點讚量為主要評選依據。

老君山景區稱每年的7至8月是景區雲海出現頻率最高、觀賞效果最佳時期，為更好記錄雲海變化，給廣大網民及時呈現老君山雲海奇觀，景區面向全國網民招募一名「雲海觀察員」。

老君山文旅集團副總經理周向毅表示，希望找到一位能在山頂住滿30天、每天看雲拍雲記錄雲的人，吃住全包，向全國招募惟員工除外，「省得大家說不公平」。「雲海觀察員」吃住都和其他員工一起，有職工宿舍和食堂，在有雲海的日子需要在山頂居住以便拍攝，但如果當日沒有可觀測的雲海景觀，觀察員便能下山。

資料顯示，老君山景區位於洛陽市欒川縣城東區，面積58平方公里，是伏牛山世界地質公園、國家AAAAA級旅遊景區、國家級自然保護區、省級風景名勝區、省級文物保護單位。老君山古號景室山，因東周道家始祖老子歸隱修煉於此而得名，是八百里伏牛山主峰，海拔2217米。