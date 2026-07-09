奧運冠軍劉璇患耳石症　半小時內狂嘔15次(有片)

2000年悉尼奧運平衡木金牌得主、有「璇美人」之稱的劉璇，日前於社交媒體上透露，自己早前突發劇烈眩暈並暈倒家中，深夜被緊急送院，在不足半小時內狂嘔高達15次，最終確診患上「耳石症」。

劉璇劇烈眩暈 像「天靈蓋裝了螺旋槳」

劉璇近日在小紅書上載一段影片，親述患病的經歷。她透露，事發當日剛拍完綜藝節目，回家約一小時後，突然感到劇烈眩暈，形容「就好像天靈蓋被打開安裝了一個螺旋槳，整個人瞬間極速地天旋地轉」。

劉璇表示，除了劇烈眩暈外，開始出現「噴射性嘔吐」，在短短不到半小時內狂嘔15次。起初她和家人都誤以為是急性腸胃炎，老公找治療腸胃炎的藥物給她服用，但症狀未見緩解，在深夜緊急送院求診。