奧運冠軍劉璇患耳石症　半小時內狂嘔15次(有片)

2000年悉尼奧運平衡木金牌得主、有「璇美人」之稱的劉璇，日前於社交媒體上透露，自己早前突發劇烈眩暈並暈倒家中，深夜被緊急送院，在不足半小時內狂嘔高達15次，最終確診患上「耳石症」。
劉璇劇烈眩暈 像「天靈蓋裝了螺旋槳」
劉璇近日在小紅書上載一段影片，親述患病的經歷。她透露，事發當日剛拍完綜藝節目，回家約一小時後，突然感到劇烈眩暈，形容「就好像天靈蓋被打開安裝了一個螺旋槳，整個人瞬間極速地天旋地轉」。
劉璇表示，除了劇烈眩暈外，開始出現「噴射性嘔吐」，在短短不到半小時內狂嘔15次。起初她和家人都誤以為是急性腸胃炎，老公找治療腸胃炎的藥物給她服用，但症狀未見緩解，在深夜緊急送院求診。
對藥物嚴重過敏 注射兩劑鎮定劑
抵達醫院後，醫生診斷出劉璇罹患「耳石症」，隨即為她安排了止吐和治療頭暈的藥物及打針治療。不過，沒有藥物過敏史的劉璇，竟然對這次的治療藥物產生了嚴重過敏反應，她全身開始不受控制地劇烈抽搐，身旁的丈夫更被嚇得魂飛魄散，連忙大聲呼叫醫生搶救。幸好醫生反應迅速，即時連續為她注射兩劑鎮定劑，才成功控制抽搐情況。
發病前已有徵兆
劉璇在片中強調，耳石症非重大疾病，主因為勞累所致。她解釋，耳內負責平衡的微細耳石晶體脫落，影響前庭功能，繼而引發極度的暈眩和頻繁的嘔吐。她透露發病前身體其實已發出明顯徵兆，但運動員出身的她習慣「扛一扛就過去」，結果因延誤就醫而受盡折磨。
劉璇補充，現時已出院回家休養，並由兒子拍片教導，嘗試進行復位動作。經歷這次發病後，並感悟「在這個世界上，沒有什麼比自己的健康更加重要」，又呼籲大眾要及時求醫，不要硬撐。