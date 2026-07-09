颱風巴威｜台灣料周五晚至周六狂風暴雨 或成2024年以來最強颱風 英國氣象專家：恐造成災難破壞

超強颱風「巴威」(Bavi)現時集結於太平洋並向台灣東南方海域移動，台灣氣象部門已於今日(9日)下午2時發布海上颱風警報，預計周五晚至周六為台灣帶來烈風。巴威環流廣闊、暴風圈範圍大，幾乎威脅全台灣。氣象部門公布最新「暴風圈侵襲」全台機率，共10縣市全破90%，其中5縣市直飆100%，包括基隆、台北、新北、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、宜蘭、花蓮、連江，其中台北、新北、桃園、基隆和宜蘭飆至100%。有預測指，巴威可能成為亞太地區自2024年颱風「康芮」以來最強颱風。也有英國熱帶氣旋專家認為，巴威登陸或接近沿海地區皆可能造成災難性破壞。

颱風巴威｜直徑如法國寬度 台北周邊山區降雨料達1米 根據內地中央氣象台預測，巴威目前直徑約1,000公里，相當於法國面積的寬度，預計將掠過台灣北部，並於周六晚在東部福建省登陸。台灣周五起風力逐漸增強，晚上至周六風勢最強烈；各沿海空曠地及離島吹9至11級強陣風，特別是桃園以北、宜蘭和馬租、蘭嶼、綠島或吹12級以上強陣風。台灣氣象部門預報科科長林伯東表示，從目前路徑看起來，巴威中心可能從北部海面通過，基隆北海岸、北部近中心要留意狂風暴雨，要到周六晚上，強風才會逐漸減弱，而周五白天北部、宜蘭山區則要留意局部豪大雨，周五晚至周六白天雨勢最為明顯。台北周邊山區的降雨量預測最多達1米。

颱風巴威｜1987年以來襲擊台灣最大風暴 台灣氣象部門人員向路透社稱，這種規模的風暴近年來「相當罕見」，並指巴威將是自1987年以來襲擊台灣的最大風暴。根據氣象預測機構AccuWeather數據，若巴威維持預測的強度，將是自2024年超強颱風「康芮」(Kong-rey)以來，亞太地區遭遇到的最強颱風。康芮吹襲台灣時造成3死。AccuWeather國際預報專家Jason Nicholls指出，預計從周四(9日)開始，巴威的風力強度會有所減弱，但它在10日稍晚至13日期間，預計影響台灣和內地東部地區時仍是危險的風暴。

英國倫敦帝國學院熱帶氣旋研究專家馮向波表示，須密切注意巴威，它在太平洋上空停留了長時間持續增強，從溫暖的海洋中吸收能量並積聚大量水氣；一旦巴威登陸或逼近沿海地區，可造成災難性破壞，其路徑任何微小變化都可能產生重大影響。