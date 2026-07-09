福建晉江鞋廠大火最少28死 習近平指示全力救災 多人被困天台(有片)

在中午12時04分，福建泉州消防支隊指揮中心接到報警稱，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。當地消防救援隊伍調派183人、35輛救援車到現場，全力撲救。晉江是知名鞋業生產基地，素有「中國鞋都」之稱，擁有3000多家製鞋企業。報道指，當地曾發生多宗鞋廠火災，部分涉及「三合一」廠房，即生產、倉庫和宿舍混雜。

福建晉江鞋廠大火｜有被困人員不慎墜落

內媒報道指，有被困人員不慎墜落，直升機已到場救援。協助救人的王先生向記者稱，從隔壁房屋爬上樓救人，梯子不夠高就讓一對夫妻踩著他的背下來，其後又在樓頂用繩子救下一人，救下來的3人均無大礙。王先生稱，當時火很大，他也害怕，身子被烤得發燙，但還是毅然前進救援。