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中國
出版：2026-Jul-09 20:03
更新：2026-Jul-09 20:03

福建晉江鞋廠大火最少28死 習近平指示全力救災 多人被困天台(有片)

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福建晉江鞋廠大火

福建晉江鞋廠大火。(互聯網)

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福建泉州晉江市一間鞋廠今日(9日)中午發生大火，造成最少28人死亡，片段可見多人被困天台。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，指福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。

在中午12時04分，福建泉州消防支隊指揮中心接到報警稱，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。當地消防救援隊伍調派183人、35輛救援車到現場，全力撲救。晉江是知名鞋業生產基地，素有「中國鞋都」之稱，擁有3000多家製鞋企業。報道指，當地曾發生多宗鞋廠火災，部分涉及「三合一」廠房，即生產、倉庫和宿舍混雜。

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福建晉江鞋廠大火｜有被困人員不慎墜落

內媒報道指，有被困人員不慎墜落，直升機已到場救援。協助救人的王先生向記者稱，從隔壁房屋爬上樓救人，梯子不夠高就讓一對夫妻踩著他的背下來，其後又在樓頂用繩子救下一人，救下來的3人均無大礙。王先生稱，當時火很大，他也害怕，身子被烤得發燙，但還是毅然前進救援。

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