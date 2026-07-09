颱風巴威｜台北等多個縣市周五停工停課　台灣航空公司取消桃園國際機場周六所有航班

颱風巴威｜中華航空與長榮10日晚上6時至12日凌晨4時停飛

桃園機場公司表示，根據氣象部門預報，巴威影響最劇烈的時段為7月10日(周五)晚間6時至12日(周日)凌晨4時。因應風雨來襲，目前中華航空與長榮航空於10日晚間6時至12日凌晨4時期間均無航班起降，星宇航空及台灣虎航也宣布11日全天航班全數取消。預報稱，周四深夜至周五清晨各地降雨還不顯著，僅北部、東北部及南部有零星陣雨。但到了周五稍後，台灣北部就會開始出現間歇性降雨。隨巴威接近，周五晚至周六全台各地有大雨或暴雨，甚至是可釀災難的降雨量。北部山區預測降雨最高可達600至900毫米、宜蘭山區達400至600毫米，台中與南投山區也可能有500至800毫米雨量。