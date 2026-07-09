逾5000隻貓離奇癱瘓 內地高端貓糧捲食安疑雲

內地近期接連傳出貓咪離奇癱瘓個案，引發飼主高度關注。多地飼主反映，原本健康的愛貓在沒有明顯外傷或已知疾病情況下，突然出現後腿無力、步態不穩等症狀，部分病例更在短時間內惡化至後肢完全失能，只能以雙前肢拖行身體，甚至伴隨大小便失禁。飼主在社交平台組成互助群組講述就醫經驗，據報疑似出現相同症狀的貓咪已逾5,000隻。
據非正式統計，當中約1,000宗個案裡，逾六成案例涉及「伯納天純」貓糧，有部分寵物醫院將此類病例非正式稱為「伯納癱」；逾兩成涉及山姆自家品牌「Member’s Mark」及「弗列加特」。
其中一名飼主表示，家中飼養12年的老貓今年3月突然出現後腿無力問題，起初以為只是一般受傷，但數日後病情迅速惡化，最終後肢完全癱瘓。飼主帶著愛貓輾轉到多間動物醫院及神經專科醫院求診，獲得的建議幾乎一致，醫師認為飼料可能是重要調查方向之一，並建議先停止餵食原本產品。
綜合多名執業獸醫說法，面對不明原因的後肢癱瘓病例，通常會優先排除心臟血栓、腰椎損傷、神經免疫疾病等常見病因。然而部分病例接受血液檢查、影像診斷、電腦斷層(CT)及磁力共振(MRI)等評估後，仍未發現明確異常。
換糧後症狀逐步改善
有獸醫指，不少病例在換糧並配合補充維生素B1後，症狀逐步改善甚至恢復正常，因此引發外界對飼料配方或生產過程的質疑、不排除與飲食因素有關。根據飼主互助群組針對約1,000宗病例進行的統計，在疑似發病個案中，食用伯納天純產品的比例約佔65%；山姆「Member’s Mark」及「弗列加特」則約佔25%。
伯納天純︰產品符合相關法規標準及品質要求
伯納天純表示，公司自去年接獲相關反映後已成立專案小組持續追蹤，並經多次抽驗，結果均符合國家安全標準，不存在網路流傳的集體不合格批次，也無法證實產品會導致貓咪癱瘓。業者強調，獸醫建議飼主更換飼料屬於臨床診療過程中的常規排除措施，不能據此直接認定產品存在品質問題。