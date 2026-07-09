逾5000隻貓離奇癱瘓 內地高端貓糧捲食安疑雲

內地近期接連傳出貓咪離奇癱瘓個案，引發飼主高度關注。多地飼主反映，原本健康的愛貓在沒有明顯外傷或已知疾病情況下，突然出現後腿無力、步態不穩等症狀，部分病例更在短時間內惡化至後肢完全失能，只能以雙前肢拖行身體，甚至伴隨大小便失禁。飼主在社交平台組成互助群組講述就醫經驗，據報疑似出現相同症狀的貓咪已逾5,000隻。

據非正式統計，當中約1,000宗個案裡，逾六成案例涉及「伯納天純」貓糧，有部分寵物醫院將此類病例非正式稱為「伯納癱」；逾兩成涉及山姆自家品牌「Member’s Mark」及「弗列加特」。