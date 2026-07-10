澳門國安法首案將排期審理 區錦新面臨判囚最多25年

澳門初級法院完成首宗國安案預審，認定案中嫌犯區錦新是實行正犯，並以既遂方式涉嫌觸犯「顛覆國家政權」、「與澳門特區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」、及「違反保密」3項罪名。案件已移交初院刑事法庭，將排期審理。

初級法院的新聞稿稱，刑事起訴法庭在本月2日，審理了嫌犯區錦新就檢察院對控訴，提出的預審聲請。預審過程已依法確保了嫌犯應有的訴訟權利。在必要保護國家安全利益，和經澳門特區維護國家安全委員會發出具約束力的審查意見書下，預審法官已發出特別許可，由嫌犯早前認可的法庭指派律師繼續為他辯護。而經進行補充調查及預審辯論後，法官確認和維持檢察院的控訴。初級法院刑事起訴法庭於7月2日審理了嫌犯區錦新就檢察院對其作出的控訴所提起的預審聲請。