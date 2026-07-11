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中國
出版：2026-Jul-11 08:00
更新：2026-Jul-11 08:00

TikTok是全球最多人講的福建話？與「𨑨迌」發音極相似

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TikTok是全球最多人講的福建話？與「𨑨迌」發音極相似

TikTok是全球最多人講的福建話？與「𨑨迌」發音極相似

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短影片分享平台TikTok紅遍全球，它的名字有甚麼含意呢？有網民認為TikTok是福建話裏的「玩耍」，它應該是世界上最多人會說的一句福建話，這是真的嗎？

文章出處：「當代中國」網站

「𨑨迌」是甚麼意思？

「旅遊」在福建話中有時亦說成「𨑨迌」。圖為福建泉州古城遊人如鯽。（圖片來源：視覺中國） TikTok用戶已超過10億。

先作一點說明，福建省內方言眾多，但在很多語境之中，人們會默認福建話是指流行於該省南部的廈門、泉州、漳州，乃至台灣省的閩南話。

閩南話為何「代表」了福建？有人認為與歷史上大量閩南人外出謀生有關，他們把家鄉話帶到很多地方，例如香港、澳門乃至東南亞的馬來西亞、新加坡、印尼等地，所以外界接觸閩南話相對較多，閩南話的「知名度」比福建其他方言要高。

話說回來，早在2020年前後，即有網友提出TikTok是福建話，理據是它的發音與福建話「𨑨迌」非常相似。他們認為「𨑨迌」兩字雖然冷僻，很多輸入法打不出來，但在福建話口語中很是常用，而TikTok創辦人張一鳴正是福建人，他用母語為公司取名，應該合理。

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另外，「𨑨迌」是「玩耍」、「遊玩」的意思，並有開心愉快含意，與消閒娛樂為主的TikTok確實很配合。

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郭台銘證實網上傳聞？

網友還說，TikTok全球用戶十多億，如果能證實它是福建話，它便是全世界最多人會說的一句福建話了，沒有之一。

TikTok是「𨑨迌」的說法，TikTok官方或張一鳴有證實或證偽嗎？沒有，惟台灣一位知名人物對此曾有「表態」，他是鴻海科技集團創辦人郭台銘。

台灣媒體2023年報道，郭台銘到台中的東海大學演講，期間提到「像TikTok那些東西，我和創辦人張一鳴很好，我有投資他，最近也跟他談合作......張一鳴是福建龍岩人、講閩南話，現在住新加坡......」

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「你們知道TikTok這兩個字怎麼來的嗎？張一鳴告訴他，在大陸叫抖音，但進軍美國得要換個名字，TikTok本意就是閩南話（福建話）的「𨑨迌」啦！」郭台銘說。

張一鳴家鄉孔夫村的方言是孔夫話。圖為孔夫村周邊環境。（網上圖片） 張一鳴卸任多家字節跳動關聯公司法定代表人。(資料圖片)

張一鳴母語不是福建話？

如此看來是證據確鑿了？還不一定。

郭台銘或一些網友把張一鳴是福建人，作為TikTok是福建話的其中一個「重要證據」，卻有人提出「疑問」：張一鳴在福建土生土長不假，惟他家鄉龍岩永定區是客家地區，張一鳴應該是福建的客家人，福建話／閩南話並非他的母語，TikTok是福建話的邏輯似乎不成立。

為了這「疑案」，有自媒體特意走訪張一鳴家鄉——龍岩市轄下的永定區培豐鎮孔夫村，並有了一個有趣的發現：原來當地的土話不是福建話，又不是客家話，而一種兩者之間的過渡性方言，或者說是混合方言。

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這種方言稱為「孔夫話」，目前約1.2萬人使用，據報當中姓張和姓陳各佔了40%。

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孔夫話也有TikTok一詞？

而讓大家可以「無限想像」的是，孔夫話「玩耍」亦說成「𨑨迌」，發音與福建話「𨑨迌」沒太大分別，當然與TikTok很接近。

如此說來，TikTok是孔夫話了？既然孔夫話是混合方言，說TikTok是福建話還是對了一半吧？或許一切問題都要由TikTok公司或張一鳴來回應。未有官方說法之前，大家不妨繼續「猜謎」、繼續發揮想像。

最後補充一些資料，廣東的潮汕話與閩南話同屬一個方言分支，兩者很多字詞用法和發音相近，包括「𨑨迌」，所以潮汕人對此不陌生。

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此外，中國大致可劃分七大方言，包括北方方言、吳方言、湘方言、贛方言、客家方言、粵方言和閩方言，至於七大方言的分佈、哪一種最多人說、哪一種最難學？將另文再述。

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