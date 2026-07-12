戰國古蹟｜青銅罍藏59件銅餐具 工匠手藝巧妙助士大夫打獵野餐

誰會想到？兩千多年前的古人，收納能力居然比現代人還厲害。在戰國時期，齊國人外出郊遊，帶着59件餐具，全部裝入一個酒埕大小的青銅罐裏。到底是怎樣做到？
文章出處：「當代中國」網站
答案就在山東博物館的「套疊銅餐具」身上。這件文物2024年曾經來香港展出，不知道大家有沒一睹真容？
套疊銅餐具，1991年出土自山東淄博臨淄的一座大型墓葬。整件文物是由一個青銅罍（音同雷）裝着59件餐具。
這59件餐具都有些甚麼？
古人很有儀式感，飲酒盛湯的耳杯，裝醬料的小碟，放主食的食盒，還有大碗、餐盤，搭配得特別齊全。
當中亦有講究，耳杯、小碟、食盒各10件，再加上4隻碗、25個盤子。為何剛好是10套餐具？
這就涉及中國數千年來最早的飲食方式：分餐制。戰國時期沒有圓桌聚餐，所有人都是分餐而食，一人一份、一人一席。所以10套餐具，是專門用於十人以內的宴會。
套疊銅餐具隱藏的不止是古時禮制，還有黑科技工藝。59件大大小小的餐具，怎麼才能全部疊在一起、不浪費空間？戰國工匠做到了我們現在難以想像的精度。
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每一件銅餐具的尺寸，都是嚴格遞減、標準化製作。器壁薄如紙，但又結實耐用。收納順序完全固定，錯一件、亂一步，全部裝不回去。
在沒有機器、沒有卡尺、沒有流水線的戰國，古人純靠手工製模鑄造，做出了毫米級的精度。這種標準化思維、精密鑄造技術，放在整個先秦時代，都是頂級水準。
而裝下這59件餐具的外罐，叫做「青銅罍」。罍是古代裝酒、裝水的容器，齊國人非常聰明，直接把它改成可攜式收納箱。
這個青銅罍設計有多巧妙？
它分成頂蓋、上罐、下罐三部分，可以拆裝，由子母口扣合，嚴密不鬆動。下罐有雙鋪首銜環，頂蓋上分布四個環形鈕，可以穿繩手提或背負，方便出行。
看到這裏你應該猜到，套疊銅餐具是用來出門設宴，尤其是打獵、野餐或外出應酬的場合。
所以，套疊銅餐具的主人是誰？
令人意外的是，它並非王室貴族專屬，而是士大夫階層的器物。
普通上層文人、基層官員，就能擁有如此精巧華美的成套銅器。這一細節反映出，戰國時期齊國經濟繁榮、手工業技術發達，社會中上階層早已追求精緻生活。
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