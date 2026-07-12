戰國古蹟｜青銅罍藏59件銅餐具 工匠手藝巧妙助士大夫打獵野餐

套疊銅餐具，1991年出土自山東淄博臨淄的一座大型墓葬。整件文物是由一個青銅罍（音同雷）裝着59件餐具。 這59件餐具都有些甚麼？ 古人很有儀式感，飲酒盛湯的耳杯，裝醬料的小碟，放主食的食盒，還有大碗、餐盤，搭配得特別齊全。 當中亦有講究，耳杯、小碟、食盒各10件，再加上4隻碗、25個盤子。為何剛好是10套餐具？ 這就涉及中國數千年來最早的飲食方式：分餐制。戰國時期沒有圓桌聚餐，所有人都是分餐而食，一人一份、一人一席。所以10套餐具，是專門用於十人以內的宴會。

每一件銅餐具的尺寸，都是嚴格遞減、標準化製作。器壁薄如紙，但又結實耐用。收納順序完全固定，錯一件、亂一步，全部裝不回去。 在沒有機器、沒有卡尺、沒有流水線的戰國，古人純靠手工製模鑄造，做出了毫米級的精度。這種標準化思維、精密鑄造技術，放在整個先秦時代，都是頂級水準。 而裝下這59件餐具的外罐，叫做「青銅罍」。罍是古代裝酒、裝水的容器，齊國人非常聰明，直接把它改成可攜式收納箱。 這個青銅罍設計有多巧妙？ 它分成頂蓋、上罐、下罐三部分，可以拆裝，由子母口扣合，嚴密不鬆動。下罐有雙鋪首銜環，頂蓋上分布四個環形鈕，可以穿繩手提或背負，方便出行。