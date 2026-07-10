颱風巴威｜杭州超市大部份貨架空空如也　官方呼籲儲備3日物資就足夠

颱風「巴威」還沒登陸，浙江杭州已掀起一波物資搶購潮。當地多間超級市場昨日（7月9日）晚上出現大量市民搶購蔬菜、生鮮及日用品，不少貨架幾乎被清空，水果區也只剩少量西瓜，現場結帳人潮大排長龍。

蔬菜、生鮮幾乎售罄

根據《潮新聞》報道，記者晚上前往杭州一間超市，只見門口停滿車輛，店內擠滿人。蔬菜、生鮮及冷藏食品幾乎售罄，多數貨架空空如也。有消費者表示，晚上8點到店時，就已經幾乎買不到商品。

超市店員透露，從前一天開始就明顯出現搶購熱潮，昨日更是忙到補貨都來不及，今日採購人潮有機會持續增加。不過店方也強調，貨品將陸續到貨，市民無須過度擔心。