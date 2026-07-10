颱風巴威｜杭州超市大部份貨架空空如也　官方呼籲儲備3日物資就足夠

颱風「巴威」還沒登陸，浙江杭州已掀起一波物資搶購潮。當地多間超級市場昨日（7月9日）晚上出現大量市民搶購蔬菜、生鮮及日用品，不少貨架幾乎被清空，水果區也只剩少量西瓜，現場結帳人潮大排長龍。
蔬菜、生鮮幾乎售罄
根據《潮新聞》報道，記者晚上前往杭州一間超市，只見門口停滿車輛，店內擠滿人。蔬菜、生鮮及冷藏食品幾乎售罄，多數貨架空空如也。有消費者表示，晚上8點到店時，就已經幾乎買不到商品。
超市店員透露，從前一天開始就明顯出現搶購熱潮，昨日更是忙到補貨都來不及，今日採購人潮有機會持續增加。不過店方也強調，貨品將陸續到貨，市民無須過度擔心。
除了超市外，零食店同樣擠滿顧客。有人坦言，原本沒有打算大量採購，但看到大家都在買，也跟著買了一些物資與零食；也有人笑稱，只是「替自己找個理由買零食」。
官方籲理性備貨勿恐慌
面對民眾搶購，多家超市、便利商店及零食店均表示，目前生活物資供應仍相當充足，呼籲民眾理性購物，不必過度囤積，以免造成浪費。杭州市緊急管理局宣保中心也表示，根據目前颱風「巴威」路徑判斷，對浙江影響主要集中在7月10日至12日期間，一般家庭適當儲備三天的物資就可以。
據《央視新聞》報道，颱風「巴威」已經在7月9日晚從超強颱風級減弱為強颱風級，但此前在「超強颱風級別」持續時間已超過135個小時。預計巴威將在7月11日晚上在福建福清到浙江溫嶺一帶沿海登陸，登陸後向西北方向移動，強度逐漸減弱。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章