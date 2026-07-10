颱風美莎克｜廣西男抱車胎游3小時尋父母　險被洪水沖走

近日廣西欽州連日遭豪雨侵襲，多地出現水浸災情。一名謝姓男子因擔心父親遭洪水沖走，買了一條車胎當作「水泡」，來回花了超3小時游進受災村莊尋找雙親。儘管事後被父親責罵，但他表示只要父母平安，一切都值得。

父失聯、母電話中斷 冒險游進村內

謝先生在欽州市區工作，父母則住在鄉下。事發當晚，母親突然來電表示，全村停電，父親外出查看老房子後遲遲未回家，電話也聯絡不上。沒多久，母親的電話也失去訊號，讓他憂心父親可能已遭洪水沖走，立即駕車回鄉，並買了一個汽車輪胎準備涉水入村。