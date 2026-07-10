颱風美莎克｜廣西男抱車胎游3小時尋父母　險被洪水沖走

近日廣西欽州連日遭豪雨侵襲，多地出現水浸災情。一名謝姓男子因擔心父親遭洪水沖走，買了一條車胎當作「水泡」，來回花了超3小時游進受災村莊尋找雙親。儘管事後被父親責罵，但他表示只要父母平安，一切都值得。
父失聯、母電話中斷 冒險游進村內
謝先生在欽州市區工作，父母則住在鄉下。事發當晚，母親突然來電表示，全村停電，父親外出查看老房子後遲遲未回家，電話也聯絡不上。沒多久，母親的電話也失去訊號，讓他憂心父親可能已遭洪水沖走，立即駕車回鄉，並買了一個汽車輪胎準備涉水入村。
他回憶，從外圍游進村莊花了一個多小時，但返程時因水位持續暴漲，一度又高出約一、兩米，足足花了兩個多小時才游出來，全程往返約2公里。途中洪流湍急，他幾次差點被沖走，只能抓住樹枝、樹葉穩住身體，游累了便爬到地勢較高的小山坡稍作休息，再繼續前進。
經過一番驚險搜尋，謝先生終於在二樓找到60多歲的父親。雖然父親被洪水包圍，但並未遭洪水沖走，也沒有生命危險。確認父母安全後，他再度游出災區購買飲用水、食物等生活物資，隔天則搭乘救援隊的船隻，將物資送回村內。
回到家後，父母得知兒子竟冒險涉水尋人，既感動又心痛。母親當場落淚，不斷責怪他太過冒險。謝先生則坦言，當時腦中只有一個念頭，就是擔心父親出事，「根本沒想那麼多，只怕爸爸被水沖走了，哪還顧得了自己的安全。」
直到事後回想，他才真正感到後怕。目前他的雙腳因長時間泡在洪水中，仍有受傷疼痛情況，但他表示，只要父母平安，一切都值得。
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