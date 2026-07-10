中獎幸運兒全屬四川南充稅務局長家人？官方澄清無黑箱操作

據悉，該名單由南充市商務局於7月2日發布，稱7月1日在南充市果城公證處的全程參與監督下，市商務局聯合市財政局、市稅務局在零售業、餐飲業開展的南充市省級有獎發票促消費活動定時獎開獎。中獎名單共涉及發票5843張，中獎金額從100元到10000元人民幣不等。

日前南充市省有獎發票定時獎抽獎公布第一期中獎名單。一則發票中獎者「全是蒲家人」的微信群聊記錄，在各社交平台流傳。該聊天記錄將中獎者訊息，與南充市高坪區稅務局局長蒲某某關聯，推測抽獎出現黑箱操作，引發關注。

官方：姓李的更多 中獎達414張

面對外界質疑，南充市商務局今日（7月10日）回應，該局透過資料庫比對中獎人姓名、身分證號訊息，未發現中獎者與網傳蒲姓負責人有關聯，且梳理名單發現，中獎發票數超50張的姓氏有26個，共計3829張。

負責人表示，網傳消息是有人針對中獎名單姓氏進行惡意篩選。經統計，中獎者姓氏為李姓的發票有414張，張姓有391張，王姓有338張；除蒲姓外，中獎者姓氏為任姓的發票有91張、杜姓有91張、鄧姓有86張、胡姓有82張，均多於網傳蒲姓的78張。「且在前四等獎中，蒲姓中獎者的發票數量，在全部5843張中獎發票中的佔比，僅有1.33%」。該局已對網傳不實訊息報警處理。