情侶熱吻打翻火鍋　致鄰座燙傷　涉事男子與商家互推責任(有片)

中國廣東深圳一名陳姓女子日前餐廳店用餐時，竟遭後方情侶打翻的火鍋，全身多處燙傷。事後發現，當時後方情侶正在接吻，男方突然從椅子上摔落，不慎將整張桌子掀翻，導致打翻火鍋，造成陳女右小腿、腳踝及腳趾二度燙傷。 根據內媒報導，陳女士表示，事發於6月23日晚間7時30分左右，當時她與友人正在用餐，突然聽見身後有人摔倒，打翻火鍋連同熱湯朝她潑灑而來。她即刻衝到廚房沖水約10分鐘，再趕往醫院。 醫院診斷顯示，陳女士燙傷面積約2%，屬二度燙傷，同行友人則為一度燙傷。由於右腳踝受傷，她一度無法正常行走，需靠輪椅代步。她表示，目前醫療費已支出約4500元人民幣，醫師評估後續還需接受疤痕修復等治療，療程可能長達一至兩年，總花費預估約3萬元人民幣。

陳女士指出，事發當天餐廳曾表示願意承擔全部損失，因此她與朋友提出共4.5萬元人民幣的賠償。不過餐廳僅負擔精神慰撫金及傷口癒合期間的相關費用，不願支付後續疤痕治療費，因此她於6月25日報警，希望透過警方協調三方和解。 警方查看閉路電視後，聯絡涉事的林姓男子，並事後向陳女士道歉，強調自己並非故意，當時只是和女友接吻，沒有激烈動作，是因為椅子突然損壞才摔倒。 不過餐廳負責人否認椅子有問題，指出該對情侶已坐了約兩個小時，期間椅子並未出現異常，是在特定情況下才造成椅子損壞。他表示，陳女士提出的4.5萬元人民幣賠償沒有法律依據，可走法律途徑解決。