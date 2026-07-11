張凌赫須以本名張家瑋示人　內地演員實名制正式實行

為解決影視圈長年「番位」（演員署名排序）問題，內地《關於規範電視劇（網絡劇）演員署名的通知》10日起正式上路，未來所有新播出的電視劇及網絡劇，演員署名將統一依照法定姓名姓氏筆畫排序，不再依照角色地位、人氣或合約協商決定排名。因此，內地新生代男神張凌赫此後也要以本名張家瑋示人。

據官方《央視新聞》報道，由中國電視劇製作產業協會、中國網絡視聽節目服務協會及中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會共同發布的《關於規範電視劇（網路劇）演員署名的通知》正式上路，有望終結近年頻繁上演的「撕番」亂象。