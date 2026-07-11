張凌赫須以本名張家瑋示人　內地演員實名制正式實行

為解決影視圈長年「番位」（演員署名排序）問題，內地《關於規範電視劇（網絡劇）演員署名的通知》10日起正式上路，未來所有新播出的電視劇及網絡劇，演員署名將統一依照法定姓名姓氏筆畫排序，不再依照角色地位、人氣或合約協商決定排名。因此，內地新生代男神張凌赫此後也要以本名張家瑋示人。
據官方《央視新聞》報道，由中國電視劇製作產業協會、中國網絡視聽節目服務協會及中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會共同發布的《關於規範電視劇（網路劇）演員署名的通知》正式上路，有望終結近年頻繁上演的「撕番」亂象。
爭排名影響劇組運作
近年來，內地影視圈因主演排名、海報站位及宣傳順序等問題屢屢引發爭議，不少劇組甚至因演員及經紀公司爭奪「一番」位置，導致拍攝停擺、宣傳延誤，甚至引爆粉絲互罵、網絡攻擊等事件，嚴重影響劇組正常運作，也讓「飯圈文化」持續蔓延。
新規明確要求，演員及經紀公司不得再以署名排序干預正常創作，也不得利用排名問題炒作話題或製造網絡對立，同時應積極引導粉絲理性追星，避免因番位問題引發網路暴力及非理性行為。
在署名方式上，新規採取分類管理制度，演員僅能依照角色定位使用「領銜主演」、「特別出演」及「出演」三種稱謂，不得再自行創造「特邀主演」、「友情領銜」等各式名目。完成分類後，每一類演員都必須依照法定姓名姓氏筆畫由少到多排列；若筆畫相同，再依姓名第二字、第三字依序比較，直到完成唯一排序。
可採「本名（藝名）」方式標示
此外，新規也規定，演員原則上須使用法定姓名署名，如因藝名具有高度辨識度，可採「本名（藝名）」方式標示，不得單獨使用藝名、英文名或暱稱。
除了片頭、片尾字幕外，所有對外宣傳素材，包括電影海報、預告片、官方社交平台帖文、新聞稿及線下活動看板等，也都必須與片頭署名保持一致，避免不同平台出現不同排序，引發新的爭議。
為確保制度落實，三大協會表示，未來將建立常態性監督機制，若劇組、製作公司或經紀機構未依規定執行，造成不良社會影響，將於業界公開通報；情節嚴重者，更可能列入行業風險提示名單。
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