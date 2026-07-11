國務院查福建鞋廠28死火災　目擊者：蓄水池裏有多具遺體

福建泉州晉江市輝騰鞋業公司9日中午發生重大火警，造成28人死亡，為近年當地最嚴重工廠火災之一。有目擊者指出，他親眼看到大火從1樓燒到5樓樓頂，「整棟樓都燒完了」，還有消防人員從頂樓蓄水池打撈出多具遺體抬下樓去。

據《南風窗》、《鳳凰周刊》報道，鞋廠附近一名店主李隆安（化名）表示，9日下午2點多回到店裏時，看到距離他店鋪兩三百米外的輝騰鞋廠大火，已經燒到了4樓，接着又在短短時間內，親眼目睹火勢燒到5樓乃至樓頂，「整棟樓都燒完了」，由於鞋廠內堆放大量鞋材、膠水等易燃物，火勢迅速擴大，很快就陷入一片火海，「因為是鞋廠，裡面各種易燃物，火嘭一下就變大了」。