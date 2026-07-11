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中國
出版：2026-Jul-11 16:45
更新：2026-Jul-11 16:45

國務院查福建鞋廠28死火災　目擊者：蓄水池裏有多具遺體

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國務院查福建鞋廠28死火災　目擊者：蓄水池裏有多具遺體

國務院查福建鞋廠28死火災　目擊者：蓄水池裏有多具遺體

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福建泉州晉江市輝騰鞋業公司9日中午發生重大火警，造成28人死亡，為近年當地最嚴重工廠火災之一。有目擊者指出，他親眼看到大火從1樓燒到5樓樓頂，「整棟樓都燒完了」，還有消防人員從頂樓蓄水池打撈出多具遺體抬下樓去。

據《南風窗》、《鳳凰周刊》報道，鞋廠附近一名店主李隆安（化名）表示，9日下午2點多回到店裏時，看到距離他店鋪兩三百米外的輝騰鞋廠大火，已經燒到了4樓，接着又在短短時間內，親眼目睹火勢燒到5樓乃至樓頂，「整棟樓都燒完了」，由於鞋廠內堆放大量鞋材、膠水等易燃物，火勢迅速擴大，很快就陷入一片火海，「因為是鞋廠，裡面各種易燃物，火嘭一下就變大了」。

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用水柱替受困者降溫

網上流傳畫面顯示，火災發生時有多名員工受困屋頂，有人站在樓頂邊緣等待救援，消防人員一度利用水柱替受困者降溫；也傳出有人疑似從高處墜落。李隆安指出，他站在離事發鞋廠不遠處一棟高樓樓頂觀看現場，下午4時許火勢控制，隨後消防人員入內搜救。

李隆安稱在現場看到，有大約20多個消防人員從樓頂蓄水池裏面打撈出多具遺體，包裹之後抬下樓。在他被要求下樓離開前，至少從池中撈出 6 具遺體，「我們下樓的時候，消防員還在撈」。

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起火點位於一樓沖床車間

消防部門初步調查指出，起火點位於一樓沖床車間，燃燒物主要為鞋材。由於廠房為5層鋼筋混凝土建築，單層面積約1,300平方米，加上內部存放大量鞋材及膠水等易燃物，火勢迅速蔓延，高溫濃煙快速充滿建築；再加上廠區周邊道路狹窄，增加救援難度。

據泉州市10日上午記者會通報，火警發生於9日中午12時04分，當時廠內共有239人，其中包括237名員工及2名外來人員。事故共疏散213人，其中2人送醫後傷重不治，另有26名失聯者經搜救後確認罹難，全案共造成28人死亡。現場救援已於當日凌晨0時35分基本結束，目前正全面展開罹難者善後及家屬安撫工作，事故原因仍待進一步調查。

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國務院安委會決定對該起重大火災查處掛牌督辦並派出國家消防救援局牽頭的現場督辦組，督促指導福建省開展調查處理工作，要求福建省依照有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展調查，盡快查明起火原因和管理原因，精準確定火災性質，查清責任，嚴肅提出處理意見和整改措施。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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