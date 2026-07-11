國務院查福建鞋廠28死火災　目擊者：蓄水池裏有多具遺體

福建泉州晉江市輝騰鞋業公司9日中午發生重大火警，造成28人死亡，為近年當地最嚴重工廠火災之一。有目擊者指出，他親眼看到大火從1樓燒到5樓樓頂，「整棟樓都燒完了」，還有消防人員從頂樓蓄水池打撈出多具遺體抬下樓去。
據《南風窗》、《鳳凰周刊》報道，鞋廠附近一名店主李隆安（化名）表示，9日下午2點多回到店裏時，看到距離他店鋪兩三百米外的輝騰鞋廠大火，已經燒到了4樓，接着又在短短時間內，親眼目睹火勢燒到5樓乃至樓頂，「整棟樓都燒完了」，由於鞋廠內堆放大量鞋材、膠水等易燃物，火勢迅速擴大，很快就陷入一片火海，「因為是鞋廠，裡面各種易燃物，火嘭一下就變大了」。
用水柱替受困者降溫
網上流傳畫面顯示，火災發生時有多名員工受困屋頂，有人站在樓頂邊緣等待救援，消防人員一度利用水柱替受困者降溫；也傳出有人疑似從高處墜落。李隆安指出，他站在離事發鞋廠不遠處一棟高樓樓頂觀看現場，下午4時許火勢控制，隨後消防人員入內搜救。
李隆安稱在現場看到，有大約20多個消防人員從樓頂蓄水池裏面打撈出多具遺體，包裹之後抬下樓。在他被要求下樓離開前，至少從池中撈出 6 具遺體，「我們下樓的時候，消防員還在撈」。
起火點位於一樓沖床車間
消防部門初步調查指出，起火點位於一樓沖床車間，燃燒物主要為鞋材。由於廠房為5層鋼筋混凝土建築，單層面積約1,300平方米，加上內部存放大量鞋材及膠水等易燃物，火勢迅速蔓延，高溫濃煙快速充滿建築；再加上廠區周邊道路狹窄，增加救援難度。
據泉州市10日上午記者會通報，火警發生於9日中午12時04分，當時廠內共有239人，其中包括237名員工及2名外來人員。事故共疏散213人，其中2人送醫後傷重不治，另有26名失聯者經搜救後確認罹難，全案共造成28人死亡。現場救援已於當日凌晨0時35分基本結束，目前正全面展開罹難者善後及家屬安撫工作，事故原因仍待進一步調查。
國務院安委會決定對該起重大火災查處掛牌督辦，並派出國家消防救援局牽頭的現場督辦組，督促指導福建省開展調查處理工作，要求福建省依照有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展調查，盡快查明起火原因和管理原因，精準確定火災性質，查清責任，嚴肅提出處理意見和整改措施。
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