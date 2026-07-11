颱風巴威｜北京180景區關閉5.7萬人疏散　溫州發告市民書

颱風「巴威」預計12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸，浙江溫州發布《告全體市民書》呼籲民眾減少外出，做好防颱準備；北京啟動暴雨橙色預警，已關閉180處景區、轉移5.7萬人。 綜合內媒報道，中央氣象台發布最新颱風動態，11日6時，「巴威」中心位於距離浙閩交界東偏南方向約540公里，中心最大風力有14級。持續發佈颱風橙色預警。 預計「巴威」將以每小時30至35公里的速度向西北方向快速移動，強度變化不大，並逐漸向浙閩沿海靠近，將于12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級，13～14級，38～45米/秒），登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

料12日凌晨登陸浙閩 預估「巴威」將以強颱或颱風強度正面侵襲，可能帶來強風、豪雨、巨浪及風暴潮。浙江溫州發布《告全體市民書》，稱全市已於7月10日20時啟動防颱Ⅰ級應急響應。提醒市民關注颱風預警資訊，儘量減少外出活動。 颱風影響期間，市民非必要不出門，適量儲存生活用水、食物食品；注意車輛停放安全，把陽台上的花盆、雜物搬到安全處，如遇屋內進水及時切斷電源、煤氣閥門，保證人身安全。因特殊原因需在戶外活動的人員，務必小心高空墜物，避開積水區域及可能倒伏的樹木，注意遠離掉落的電線電纜、有危險標誌的電力設施，保護好自身的安全。

啟動暴雨橙色預警 另外，北京全市已啟動暴雨橙色預警，豐台、房山、順義、平谷、懷柔、密雲、門頭溝等7區升級為暴雨紅色預警信號，市防汛辦啟動防汛二級應急回應。截至10日中午，全市共關閉旅遊景區180家，176家帳篷露營地，4,311家鄉村民宿暫停營業。全市已轉移21,021戶、57,181人。 北京市防汛辦獲悉，截至7月10日17時，全市已轉移36,279戶、95,657人，各項防汛避險轉移工作有序推進。 7月10日8時至17時，北京市迎來一輪強降雨過程，全市平均降水量12.0毫米，城區平均降水量10.7毫米，最大降水量出現在平谷區大桃市場，達164毫米，為大暴雨。最大小時雨強出現在密雲區南溝村南溝，為64.6毫米/小時。