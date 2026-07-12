DeepSeek傳積極研發AI晶片 降低依賴NVIDIA華為

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）傳出正跨足半導體領域，積極研發自家人工智能（AI）晶片，藉此降低對美國晶片大廠輝達（NVIDIA）及華為AI晶片的依賴。若計劃順利，將是DeepSeek成立以來最重要的戰略轉型，也意味中國AI產業正加速朝軟硬體自主化發展。

主攻生成回應與執行運算市場

根據《路透社》日前引述三名知情人士報道，DeepSeek開發的晶片主要鎖定AI「推論（Inference）」市場，也就是大型語言模型完成訓練後，負責生成回應與執行運算的階段，而非用於模型訓練。推論晶片通常具有成本較低、耗電較少等優勢，也是目前生成式AI商業化需求成長最快的領域。