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中國
出版：2026-Jul-12 13:21
更新：2026-Jul-12 13:21

颱風巴威｜兩度登陸浙江 中心最大風力達13級 北京天津等地嚴防暴雨

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颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸災情

颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸災情

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今年第9號颱風「巴威」中心於昨（11日）晚在浙江台州玉環坎門登陸，又於今日零時前後在溫州樂清清江鎮二次登陸，預計未來將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

據浙江省氣象台消息，巴威颱風級中心於今日00時前後在浙江溫州樂清清江鎮二次登陸，登陸時中心附近最大風力13級（38米/秒），中心最低氣壓960百帕。此前，巴威已於昨晚在浙江台州玉環坎門登陸，登陸時中心附近最大風力13級（40米/秒）。

今（12）早5時，巴威減弱為強熱帶風暴，中心最大風力11級。6時，中央氣象台發佈「颱風黃色預警」，預計巴威將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱，將於7月13日在安徽東部轉向東北方向移動，7月14日將由山東半島移入黃海北部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋。

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颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸及塌樹災情 颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸及塌樹災情 颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸及塌樹災情 颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸及塌樹災情 颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸及塌樹災情 颱風巴威｜兩度登陸浙江，圖為溫州7月12日水浸及塌樹災情

發暴雨紅色預警　溫州空前轉移88萬人

巴威登陸前，中央氣象台發布「暴雨紅色預警」，是繼2024年6月底後，時隔兩年發布最高級別的暴雨預警。各省政府不敢小覷，隨即展開人員撤離，包括浙江省170餘萬人、福建13.56萬人、北京10萬人、上海3.4萬人。另江蘇轉移6000多人、遼寧7000多人、天津近4000人。其中浙江省溫州市號稱「空前」完成88萬人緊急大轉移。

據氣象部門預報，受巴威及其輸送水汽影響，未來3天，北京、天津、安徽、江西、遼寧、黑龍江有大暴雨，局地特大暴雨，部分地區有短時強降雨，山洪和地質災害、中小河流洪水以及城市內澇等災害風險較高。國家防總於7月11日針對北京、天津、遼寧、安徽、江西的國家防總防汛四級應急回應提升至三級，啟動針對黑龍江的防汛四級應急回應，派出國家防總辦公室工作組赴北京協助指導防汛工作。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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