颱風巴威｜兩度登陸浙江 中心最大風力達13級 北京天津等地嚴防暴雨

今（12）早5時，巴威減弱為強熱帶風暴，中心最大風力11級。6時，中央氣象台發佈「颱風黃色預警」，預計巴威將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱，將於7月13日在安徽東部轉向東北方向移動，7月14日將由山東半島移入黃海北部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋。

據浙江省氣象台消息，巴威颱風級中心於今日00時前後在浙江溫州樂清清江鎮二次登陸，登陸時中心附近最大風力13級（38米/秒），中心最低氣壓960百帕。此前，巴威已於昨晚在浙江台州玉環坎門登陸，登陸時中心附近最大風力13級（40米/秒）。

今年第9號颱風「巴威」中心於昨（11日）晚在浙江台州玉環坎門登陸，又於今日零時前後在溫州樂清清江鎮二次登陸，預計未來將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

發暴雨紅色預警 溫州空前轉移88萬人

巴威登陸前，中央氣象台發布「暴雨紅色預警」，是繼2024年6月底後，時隔兩年發布最高級別的暴雨預警。各省政府不敢小覷，隨即展開人員撤離，包括浙江省170餘萬人、福建13.56萬人、北京10萬人、上海3.4萬人。另江蘇轉移6000多人、遼寧7000多人、天津近4000人。其中浙江省溫州市號稱「空前」完成88萬人緊急大轉移。

據氣象部門預報，受巴威及其輸送水汽影響，未來3天，北京、天津、安徽、江西、遼寧、黑龍江有大暴雨，局地特大暴雨，部分地區有短時強降雨，山洪和地質災害、中小河流洪水以及城市內澇等災害風險較高。國家防總於7月11日針對北京、天津、遼寧、安徽、江西的國家防總防汛四級應急回應提升至三級，啟動針對黑龍江的防汛四級應急回應，派出國家防總辦公室工作組赴北京協助指導防汛工作。