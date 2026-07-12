海底撈｜上海女自備食材 拍片認叻「又食又拎」

上海一名女子近日因拍攝「自備食材到海底撈打邊爐」影片，引發網路熱議。她不僅攜帶薯仔、冬瓜片及肉類等食材進入店內，還將海底撈提供的免費零食打包帶走，相關影片曝光後，遭大批網民批評「佔便宜沒底線」，甚至有百萬粉絲網紅轉發討論，掀起輿論風暴。
拍片炫耀被炎上
從網傳影片可見，女子與丈夫及子女到海底撈打邊爐，一入座便熟練地打開背囊，拿出事先準備好的薯仔片、冬瓜片，以及用鋁箔包裹的肉類，整齊地擺放在桌上，再搭配店內點購的少量食材一起煮食，全程神情自然，似乎並未認為此舉有任何不妥。
拍攝過程中，女子還詢問丈夫與子女：「跟我出來吃飯，你覺得丟架嗎？」影片並未交代家人的回應。據畫面顯示，一家人最後僅在店內點了豆腐及粉類等少量食物。至於吃不完的食物、餐廳提供免費零食也一併打包帶走。
此外，影片中女子的孩子一度站在座位上觀看其他顧客用餐，女子僅表示孩子當天特別調皮，並未立即制止，令部分網友質疑其公共場所禮儀。
網紅︰面皮真厚
影片曝光後迅速在社交平台瘋傳，多位百萬粉絲網紅也轉發評論。其中，有網紅直言「面皮是真的厚」，認為此舉已超出慳錢的範圍。大批網友也留言批評，「想慳錢就在家吃」、「這不是節儉，是貪小便宜」、「餐廳不是免費公共廚房」。
據悉，內地海底撈自2023 年起，全門市已統一明確謝絕顧客自備食材。主要基於食品安全管理考量，若出現食品安全問題（如食物中毒），責任歸屬難以界定。雖然部分門市在實際執行上可能對少量特殊需求（如嬰幼兒輔食、特定過敏食材）保持一定的彈性，但大量自備主菜、肉類等行為已被明確禁止。
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