海底撈｜上海女自備食材 拍片認叻「又食又拎」

上海一名女子近日因拍攝「自備食材到海底撈打邊爐」影片，引發網路熱議。她不僅攜帶薯仔、冬瓜片及肉類等食材進入店內，還將海底撈提供的免費零食打包帶走，相關影片曝光後，遭大批網民批評「佔便宜沒底線」，甚至有百萬粉絲網紅轉發討論，掀起輿論風暴。

拍片炫耀被炎上

從網傳影片可見，女子與丈夫及子女到海底撈打邊爐，一入座便熟練地打開背囊，拿出事先準備好的薯仔片、冬瓜片，以及用鋁箔包裹的肉類，整齊地擺放在桌上，再搭配店內點購的少量食材一起煮食，全程神情自然，似乎並未認為此舉有任何不妥。