新冠肺炎｜中國6月增7.9萬病例　「低度流行」多為輕症

內地疾病預防控制中心公布最新疫情監測資料指出，6月全中國新增新冠肺炎（COVID）確診病例約7.9萬例，病例數呈現上升趨勢，不過整體仍屬低度流行。其中新增130個重症案例、1人死亡，死亡個案為本身患有慢性疾病並感染新冠所致。

北京佑安醫院感染科主任醫生李侗曾分析，近期新冠疫情回升，主要原因是大眾感染或接種疫苗後建立的免疫保護力，隨時間逐漸下降。與流感不同，新冠病毒沒有固定季節性，即使進入夏季仍可能出現流行。此外，高溫天氣使人長時間留在有冷氣的室內，減少開窗通風，增加病毒傳播的機會。

李侗曾表示，目前多數感染者症狀仍以輕症為主，常見包括發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及鼻塞，部分患者會出現腹瀉，重症及肺炎病例已較疫情初期大幅下降。