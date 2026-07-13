新冠肺炎｜中國6月增7.9萬病例　「低度流行」多為輕症

內地疾病預防控制中心公布最新疫情監測資料指出，6月全中國新增新冠肺炎（COVID）確診病例約7.9萬例，病例數呈現上升趨勢，不過整體仍屬低度流行。其中新增130個重症案例、1人死亡，死亡個案為本身患有慢性疾病並感染新冠所致。
新增130宗重症 全屬Omicron變異株
根據《北京日報》引述官方統計，6月共完成3741例本土病例病毒基因定序，全部皆為Omicron變異株，目前以NB.1.8.1及其亞分支為主要流行病毒株，官方表示，現階段尚未發現具有更高公共衛生風險的新變異株。
北京佑安醫院感染科主任醫生李侗曾分析，近期新冠疫情回升，主要原因是大眾感染或接種疫苗後建立的免疫保護力，隨時間逐漸下降。與流感不同，新冠病毒沒有固定季節性，即使進入夏季仍可能出現流行。此外，高溫天氣使人長時間留在有冷氣的室內，減少開窗通風，增加病毒傳播的機會。
李侗曾表示，目前多數感染者症狀仍以輕症為主，常見包括發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及鼻塞，部分患者會出現腹瀉，重症及肺炎病例已較疫情初期大幅下降。
不過，醫生仍提醒，高齡長者、慢性病患者及免疫功能低的人士，感染後仍有發展為重症的風險。若出現發燒、咳嗽、胸悶或呼吸困難等症狀，應盡早就醫評估，必要時接受抗病毒藥物治療。
專家建議注重手部衛生
另外，最新呼吸道傳染病監測顯示，近期流感、鼻病毒、腸病毒及副流感病毒等仍持續活動，其中南方地區乙型流感有升溫趨勢。專家呼籲，市民應保持良好手部衛生、保持室內通風，在人潮密集或通風欠佳場所可視情況配戴口罩，以降低感染風險。
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