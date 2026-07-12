颱風巴威｜浙江杭州天空變成粉紫等四色 發改委1億人民幣援災

超強颱風「巴威」的中心周六(11日)穿過日本先島群島後，路徑稍移偏向北沒有正面吹襲台灣，並於周六午夜首先登陸浙江省台州玉環市，繼而在今日凌晨再度登陸該省溫州樂清市。根據浙江省氣象台數據，這是自1949年以來，颱風第9次於浙江省二次登陸。巴威來襲前夕，杭州等地天空的晚霞呈現紫色、粉紅色等四色。不少人上載有關奇景到網上。報道稱，這樣的晚霞俗稱「颱風霞」，主要是因颱風外圍會挾帶大量海洋細水汽、海鹽微粒輸送至高空，形成大範圍薄雲。黃昏陽光斜穿厚層大氣，短波藍紫光被大量散射過濾，穿透力更強的長波紅粉色光鋪滿雲層，造就了整片粉色天空。澎湃新聞指出，這類粉霞常是颱風臨近的預兆，往往預示後續風雨強度較大。

巴威吹襲期間，浙江省多地出現暴風、強降雨等災害，對當地生產生活造成嚴重影響。國家防災減災救災委員會今日啟動國家四級救災應急響應。新華社稱，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元人民幣，支持浙江省做好颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路、水利等基礎設施，以及學校和醫院等公共服務設施。

颱風巴威｜浙江全省轉移超過220萬人 巴威來勢洶洶，浙江提升防颱風應急響應至一級，全省累計轉移超過220萬人。北京下令疏散10萬人，上海撤離29萬人。風暴中心於周六晚11時20分前後在台州玉環坎門登陸，中心附近最大風力達13級(約時速144公里)；其後又於周日零時左右在浙江溫州樂清清江鎮二次登陸。溫州市居民向路透社稱，可以聽到屋頂瓦片和樹木掉落的聲音，當然感到害怕，但居於沿岸多年亦已習慣。 颱風巴威｜溫州樂清逾1300棵樹倒下 多省將降暴雨

樂清有超過1,300棵樹倒下，當中多達700多棵樹連根拔起，另有山泥傾瀉。中央氣象台預報指，巴威強度昨早已由颱風級減弱為強熱帶風暴級，預計將於今日在安徽東部轉向東北方向移動，周二從山東半島移入黃海北部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋。受巴威環流影響，在周日至本周二，福建、浙江、江西、安徽、江蘇、山東和東北地區將有強降雨，暴雨災害風險高。

颱風巴威｜台灣135人受傷 苗栗新竹降逾700毫米雨量 台灣雖避過直接吹襲，但仍有135人於風暴中受傷、逾3,000宗受災個案。巴威亦為苗栗及新竹帶來逾700毫米雨量，台中也破600毫米，導致山洪暴發、山泥傾瀉和路塌。