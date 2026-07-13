首爾版《生死時速》 機場巴士司機突昏迷 中國女遊客搶軚救20人

南韓首爾高速公路發生一宗如荷里活電影《生死時速》的驚魂。中韓社交平台周日（12日）熱傳一則「中國遊客在南韓大巴上合力救人」的貼文。事發於7月11日下午約4時半，一輛載有約20名乘客、由首爾市區開往仁川國際機場的6015號機場巴士，在高速公路上行駛途中，司機突失去意識昏迷。千鈞一髮之際，車上多名中國女子挺身控制軚盤及煞車，在高速車流中將巴士停在應急車道，隨後更進行心肺復甦及報警，成功避過一場更嚴重的交通意外發生。

兩女生一控軚盤一煞車 據親歷事件遊客回憶，巴士大約有十多名至20名乘客，多數為中國遊客，當時已臨近仁川機場，車身突然擦碰路基並猛烈震動，前排乘客隨即大叫「司機暈倒了！」。當時車輛已失控，坐在司機後方第二排的孫女士立即衝向駕駛位握緊軚盤，將失控大巴駛往右方應急車道；另一名女生則配合踩下煞車並拉起手剎，成功將車停穩，避過了翻側或被後方車輛撞上。 唯一懂韓語乘客報警 車輛停穩後，車上旅客隨即展開生死救援，及下車攔其他機場巴士求助。由於當時司機已失去呼吸和脈搏，多名乘客合力將他移至通道，輪流為其實施心肺復甦。車上唯一懂韓語的孫女士隨即報警求助，告知警方司機心臟驟停。警方、高速巡邏人員和急救人員隨後趕到現場，車上乘客被安排換乘車輛繼續前往機場。