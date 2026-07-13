河北暴雨致水災 部分地區水深達2米 汽車幾乎滅頂

河北省承德市寬城滿族自治縣，今日（7月13日）凌晨暴雨持續，短短數小時內降下驚人雨量，導致市區多條道路嚴重積水，部分地區水深一度超過2米，多輛汽車遭洪水沖走，街頭宛如汪洋，災情觸目驚心。
根據當地居民表示，暴雨自昨晚7時左右開始，一直持續至今天凌晨1時，猛烈雨勢讓積水迅速暴漲，街道幾乎完全被洪水淹沒。根據現場畫面顯示，多輛汽車幾乎滅頂，大量混濁的洪水湧入街道，不少汽車被當場水沖走，在洪水中載浮載沉。
當地一名開設五金店的喬姓女子，回憶當晚情況心有餘悸表示，「以前從來沒遇到過這麼大的水。」她指出，洪水一度淹至2米多深，不僅店內大量貨品被沖走，鐵閘及玻璃也遭洪流沖毀，損失慘重。
政府開展清理善後工作
到了今天上午，積水逐漸消退，但街道留下大量淤泥與雜物，居民紛紛投入清理工作，生活秩序也正逐步恢復。當地政府目前已組織人力清淤泥，同時進行災情統計及後續救援工作。
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7月12日晚间，河北承德宽城满族自治县，暴雨真的下疯了。视频里能看到，原本还能辨认的道路很快被洪水吞没，浑黄的急流卷着树枝、杂物一路冲下，车辆泡在水里，现场几乎只能听见雨声和水流声。有人站在高处拍摄，不停提醒周围的人不要靠近，远处还能看到有人正在转移。… pic.twitter.com/91C2r2cnbJ— 瓜铺子 (@guapodian) July 13, 2026