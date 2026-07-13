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中國
出版：2026-Jul-13 13:37
更新：2026-Jul-13 13:37

河北暴雨致水災 部分地區水深達2米 汽車幾乎滅頂

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一部車輛慘遭洪水滅頂。（圖／翻攝新浪微博）

一部車輛慘遭洪水滅頂。（圖／翻攝新浪微博）

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河北省承德市寬城滿族自治縣，今日（7月13日）凌晨暴雨持續，短短數小時內降下驚人雨量，導致市區多條道路嚴重積水，部分地區水深一度超過2米，多輛汽車遭洪水沖走，街頭宛如汪洋，災情觸目驚心。

根據當地居民表示，暴雨自昨晚7時左右開始，一直持續至今天凌晨1時，猛烈雨勢讓積水迅速暴漲，街道幾乎完全被洪水淹沒。根據現場畫面顯示，多輛汽車幾乎滅頂，大量混濁的洪水湧入街道，不少汽車被當場水沖走，在洪水中載浮載沉。

當地一名開設五金店的喬姓女子，回憶當晚情況心有餘悸表示，「以前從來沒遇到過這麼大的水。」她指出，洪水一度淹至2米多深，不僅店內大量貨品被沖走，鐵閘及玻璃也遭洪流沖毀，損失慘重。

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河北省承德市寬城滿族自治縣近日出現暴雨引致水浸，多部汽車幾乎被滅頂 河北省承德市寬城滿族自治縣近日出現暴雨引致水浸，多部汽車被沖走 河北省承德市寬城滿族自治縣近日出現暴雨引致水浸，多部汽車被沖走 河北省承德市寬城滿族自治縣近日出現暴雨，引致水浸

政府開展清理善後工作

到了今天上午，積水逐漸消退，但街道留下大量淤泥與雜物，居民紛紛投入清理工作，生活秩序也正逐步恢復。當地政府目前已組織人力清淤泥，同時進行災情統計及後續救援工作。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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