台七旬婦遇劫頑強對抗　壯賊反遭狂鞭10下求饒(有片)

綜合報道，事發於上月24日清晨約7時，在屏東縣潮州鎮一條小路。網上流傳閉路電視畫面顯示，老婦當時撐傘在路上行走，身材健壯的賊人駕駛電單車靠近後，突然伸手搶奪對方肩上的手袋。詎料老婦緊抓著手袋不放，雙方隨即展開拉扯。期間，老婦一度跌坐在地，賊人隨後下車繼續與她爭奪手袋。

台灣一名44歲男子駕駛電單車企圖搶劫一名78歲老婦的手袋，詎料老婦不僅死抓著手袋不放，更與對方頑強拉扯，甚至拿起手袋背帶狂鞭賊人10下，嚇得搶匪放棄搶來的手袋求饒，最終空手狼狽逃逸。

老婦向賊人邊打邊罵「你要賠我手袋」

惟老婦力氣不足，被賊人搶到手袋，更準備騎車離開，但老婦仍緊緊拉住他的衣服，更令賊人失平衡倒下。賊人眼見老婦難纏，決定將手袋丟到地上。老婦撿回手袋後仍怒不可遏，拿起已斷的背帶不斷抽打嫌犯至少10下，嚇得賊人倉皇穿上掉落的拖鞋就騎車逃離現場。

當地警方在事後24小時內迅速拘捕姓洪疑犯，案件正在調查中。涉事婦人肩膀跟手肘都受傷，她事後受訪，原來她是國小老師，已經退休20年，她更透露：「我的手袋爛了，我就邊打他邊罵『你真的很可惡！你要賠我啦！』他後來求饒說會賠我！」不過，當地警方提醒，民眾外出提高警覺，避免獨自行經人煙稀少處所；如遇不法侵害時，應以自身安全為優先