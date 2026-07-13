中國女醫生身中34刀慘死柬埔寨診所 37歲男子涉殺人姦屍被捕

一名在柬埔寨開設診所的47歲中國籍女醫生，7月12日在診所內遭人殺害，當地警方已逮捕一名涉嫌謀殺及姦屍的37歲柬埔寨籍男子，初步調查女醫生身中34刀，兇手手段兇殘。

死者於診所「前舖後居」

《柬中時報》報道，警方指出，案件發生於7月12日下午4時03分，地點位於金邊市朗哥區新世界城住宅區內的「紫雲診所」。當天下午，一名到訪人士前往診所尋找中國籍女醫生時，發現屋內滿布血跡，隨後在屋後發現死者倒臥血泊中，立即通知家屬及社區保安報警。