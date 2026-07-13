中國女醫生身中34刀慘死柬埔寨診所 37歲男子涉殺人姦屍被捕

一名在柬埔寨開設診所的47歲中國籍女醫生，7月12日在診所內遭人殺害，當地警方已逮捕一名涉嫌謀殺及姦屍的37歲柬埔寨籍男子，初步調查女醫生身中34刀，兇手手段兇殘。
死者於診所「前舖後居」
《柬中時報》報道，警方指出，案件發生於7月12日下午4時03分，地點位於金邊市朗哥區新世界城住宅區內的「紫雲診所」。當天下午，一名到訪人士前往診所尋找中國籍女醫生時，發現屋內滿布血跡，隨後在屋後發現死者倒臥血泊中，立即通知家屬及社區保安報警。
警方表示，死者為47歲中國籍女子，生前在診所從事診所工作，平時也居住於診所內，涉嫌犯案的37歲柬埔寨籍男子英強（音譯）目前已被警方拘押，依法接受調查。
現場有兩把染血尖刀
警方於現場發現，診所前方為藥品販售區及診療區，屋內神壇遭翻亂，香爐底座破碎散落，診療床及地面布滿血跡，血跡一路延伸至屋後廚房。現場查扣兩把染血尖刀、一條帶血牛仔褲、一雙拖鞋等物證，並採集血液及死者指甲樣本送驗。
法醫驗屍結果顯示，女醫生右眼周圍留有明顯瘀傷。全身共發現34處刀傷，包括頭部1處、軀幹12處、四肢21處，此外頭部還遭鈍器重擊，後腦共有14處撕裂傷，傷口深及顱骨。死者雙手及手指也有多處傷口，警方研判屬於生前反抗所留下的防禦性傷勢。目前警方正釐清犯案經過及作案動機。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章