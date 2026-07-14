中方批日本就南海仲裁案裁決惡劣言行　新華社推AI動畫闡述立場(有片)

南海仲裁案屆滿10周年，中國駐日本大使館公使施泳，昨日向日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，針對日本外相就「南海仲裁案裁決」發表談話、日本夥同他國發表所謂聯合聲明，提出嚴正交涉和強烈抗議。中國官媒新華社11日透過海外社群平台發布寓言式動畫「誰在扮演正義者」，以寓言故事方式闡述中方對南海仲裁案的立場，批評所謂「仲裁」根本是顛倒黑白、混淆是非。

綜合報道，中方強調，所謂裁決違反國際法基本準則，嚴重損害《聯合國海洋法公約》嚴肅性和權威性，嚴重衝擊國際法治，是一張非法、無效、沒有約束力的廢紙，中方反對而且不接受任何基於該裁決的主張和行動，中國在南海的領土主權和海洋權益，任何情況下不受該裁決影響。中方強調，日方持續插手南海問題、政治操弄非法裁決，有關惡劣言行挑戰戰後國際秩序和國際法治，破壞南海和平穩定，違背地區國家共同利益和意願，引發地區國家和國際社會的高度警惕。中方將堅決有力回擊日方挑釁，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。