中方批日本就南海仲裁案裁決惡劣言行　新華社推AI動畫闡述立場(有片)

南海仲裁案屆滿10周年，中國駐日本大使館公使施泳，昨日向日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，針對日本外相就「南海仲裁案裁決」發表談話、日本夥同他國發表所謂聯合聲明，提出嚴正交涉和強烈抗議。中國官媒新華社11日透過海外社群平台發布寓言式動畫「誰在扮演正義者」，以寓言故事方式闡述中方對南海仲裁案的立場，批評所謂「仲裁」根本是顛倒黑白、混淆是非。
綜合報道，中方強調，所謂裁決違反國際法基本準則，嚴重損害《聯合國海洋法公約》嚴肅性和權威性，嚴重衝擊國際法治，是一張非法、無效、沒有約束力的廢紙，中方反對而且不接受任何基於該裁決的主張和行動，中國在南海的領土主權和海洋權益，任何情況下不受該裁決影響。中方強調，日方持續插手南海問題、政治操弄非法裁決，有關惡劣言行挑戰戰後國際秩序和國際法治，破壞南海和平穩定，違背地區國家共同利益和意願，引發地區國家和國際社會的高度警惕。中方將堅決有力回擊日方挑釁，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。
新華社透過動畫闡述中方對南海仲裁案的立場
新華社11日透過海外社群平台發布AI動畫「誰在扮演正義者」，以寓言故事方式闡述中方對南海仲裁案的立場，批評所謂「仲裁」根本是顛倒黑白、混淆是非，並指菲律賓近來高調紀念仲裁案，是企圖藉此固化非法主張、誤導國際輿論。新華社指出，10年前菲律賓在域外勢力支持下，單方面推動所謂「南海仲裁案」，將南海爭議提交仲裁，形成一場政治操作。動畫以寓言形式呈現事件發展，藉由角色互動與象徵手法，說明中方認為仲裁案背離歷史事實與國際法原則，裁決並不具合法性，也無法改變中國對南海諸島及相關海域的主權主張，最終淪為廢紙。
The "South China Sea arbitration" drama, explained in an AI cartoon.— China Xinhua News (@XHNews) July 11, 2026
Jurisdiction? None.
Historical rights? Irrelevant.
International law? Whatever they say it is.
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