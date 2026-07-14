厄爾尼諾現象｜今年秋冬史上最強？內地官方警告：颱風水災風險大增

國家海洋環境預報中心最新研判指出，今年秋冬季可能形成一次超強厄爾尼諾現象（El Niño），不排除超越1997至1998年、被公認為史上最強的厄爾尼諾紀錄，若預測成真，將對全球及東亞氣候帶來深遠影響，包括強烈颱風、豪雨水災及海洋生態惡化等風險都將增加。

據《央視新聞》報道，國家海洋環境預報中心表示，本次厄爾尼諾暖化特徵相當典型，今年春季暖水首先出現在赤道東太平洋秘魯沿岸，之後逐步向西擴展，而赤道西太平洋海面下方早已累積大量暖海水，持續向東移動，成為此次事件快速發展的重要能量來源。