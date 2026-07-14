厄爾尼諾現象｜今年秋冬史上最強？內地官方警告：颱風水災風險大增

國家海洋環境預報中心最新研判指出，今年秋冬季可能形成一次超強厄爾尼諾現象（El Niño），不排除超越1997至1998年、被公認為史上最強的厄爾尼諾紀錄，若預測成真，將對全球及東亞氣候帶來深遠影響，包括強烈颱風、豪雨水災及海洋生態惡化等風險都將增加。
據《央視新聞》報道，國家海洋環境預報中心表示，本次厄爾尼諾暖化特徵相當典型，今年春季暖水首先出現在赤道東太平洋秘魯沿岸，之後逐步向西擴展，而赤道西太平洋海面下方早已累積大量暖海水，持續向東移動，成為此次事件快速發展的重要能量來源。
5月已進入厄爾尼諾狀態 海溫升高
監測資料顯示，今年5月已正式進入厄爾尼諾狀態，近期海溫升高速度明顯加快。目前赤道中東太平洋尼諾3.4區海表溫度異常值，已高於1997年同期。國家海洋環境預報中心高級工程師譚晶預測，今年極有可能達到「超強厄爾尼諾」標準，甚至有機會刷新歷史極值。
海洋環境方面，國家海洋環境預報中心研究員馮立成指出，高海溫將增加珊瑚礁白化、紅潮發生機會，同時削弱海洋吸收二氧化碳的能力，使海洋碳循環功能下降，不利全球減碳。此外，今年1月至5月，內地近海平均海表溫度已較1991年至2020年同期高出0.52℃，異常偏暖現象恐對海洋生態及水產養殖造成衝擊。
厄爾尼諾與拉尼娜
珊瑚白化、強颱更猛 水產養殖業首當其衝
預報中心也警告，渤海、黃海、東海及南海北部海域未來都可能出現偏高海溫，部分海域甚至有海洋熱浪風險，水產養殖業將面臨更高損失風險。
在颱風方面，超強厄爾尼諾雖可能導致西北太平洋及南海生成的颱風總數減少，但形成的颱風強度往往更強，更容易發展成強烈颱風，沿海地區須防範巨浪、暴潮及海水倒灌等災害。
此外，官方預計，2027年夏季長江流域降雨量可能明顯偏多，洪水及極端豪雨發生機率增加，防汛壓力將大幅提升，山區地帶也需留意山洪及土石流等災害。
厄爾尼諾現象是指赤道中東太平洋海表溫度持續異常偏高，進而改變全球大氣環流的一種自然氣候現象；與之相反的則是「反聖嬰」拉尼娜現象（La Niña），即海溫異常偏低。由於厄爾尼諾往往牽動全球降雨、乾旱、颱風及極端天氣變化，因此每次發生都受到各國高度關注。
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