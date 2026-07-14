深圳地鐵︱廣告被批色彩強烈疲勞轟炸 乘客「避無可避」

深圳地鐵部份車站及車廂的品牌廣告近日被網民批評「疲勞轟炸」，過度密集及用色強烈，令乘客「避無可避」(小紅書)

APEC會議11月將在深圳市登場之際，深圳地鐵部份車站及車廂的品牌廣告近日被網民批評「疲勞轟炸」，過度密集及用色強烈，令乘客「避無可避」，批評此類宣傳手法「辣眼睛」帶來視覺不適。深圳市地鐵商業管理有限公司指，目前正與有關方面溝通，在合法合理的範圍內優化投放方案，緩解當前部分廣告給市民帶來的視覺不適。

根據內媒及網民指出，較多人批評有廣告疲勞的是後海（后海）地鐵站。在11號線換乘2號線的通道，通道牆面、轉角位置連續鋪設大紅色的「辣條廣告」，造成大面積呈現，乘客避無可避遭到色彩強烈的廣告衝擊。有網民批評「廣告簡直是在對我進行精神污」、「深圳地鐵站的廣告如果是為了讓人記住，那目的達到了」、「沒想到下班後還需要洗眼」。另有人批評這種飽和式廣告投放予人粗野低級感覺，與地面深圳灣核心片區形成反差，為外籍乘客帶來不佳體驗。

就有關問題，深圳市地鐵商業管理有限公司回應，近期已收到大量乘客針對地鐵廣告的同類投訴，也注意到了社交平台上的相關討論，將虛心接納公眾提出的意見。工作人員透露，公司相關部門召開專項會議，目前正聯合廣告經營單位、投放客戶溝通，在合法合理的範圍內，優化廣告投放方案，緩解當前部分廣告給市民帶來的視覺不適。而在後續運營過程中，公司也會在商業價值和乘客體驗之間尋找平衡。

學者指廣告商看中「無處可逃」特質

對於民眾不滿深圳地鐵出現「窒息廣告」，中山大學傳播與設計學院教授馮原解釋：「公眾進入地鐵站，從長廊走向扶梯，這是一個高度封閉、缺乏選擇性的空間。」廣告商正是看中了這種「無處可逃」的空間特質，受眾在狹長、擁擠的地鐵通道裡，被迫交出視覺選擇權，成為被強制投放的「靶子」。