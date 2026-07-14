馬興瑞被「雙開」 大搞權色交易家族腐敗

中央紀委國家監委對馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現馬興瑞嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取鉅額利益，大搞家族腐敗；將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關係人非法收受鉅額財物。

馬興瑞完全背離黨性原則，嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。

依據規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予馬興瑞開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其黨的二十大代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。