深圳地鐵13號線貫通 串連科創線成深圳西交通樞紐

深圳地鐵13號線 「科研—中試—量產—總部」鏈條打通 該線路打通了一條深圳西部科創走廊。從光明科學城的原始創新，到深圳機械人谷的精密制造；從南山科技園區的技術轉化，到西麗湖國際科教城的人才輸出，再到深圳灣總部基地的資本與決策，串聯一條「科研——中試——量產——總部」的完整科創鏈條。 深圳市城市交通規劃設計研究中心數字城規院總工程師李陽指出，地鐵13號線是全市極少數完整串聯起全創新鏈條的軌道幹線。自北至南，這條「黃金科創線」清晰可見。

光明科學城：大科學裝置集群 原始創新主陣地 肩負「基礎研究」重任的光明科學城，位於光明核心區，地鐵13號線二期從光明城站至李松蓢站，就位於這個區。 光明科學城規劃總面積99平方公里。2018年啟動規劃，2020年成為大灣區綜合國家科學中心先行啟動區。科學城建構「一主兩副」格局：「一主」即大科學裝置集群，佈局世界級大科學裝置；「兩副」則為科教融合集群與科技創新集群，集聚高水平大學、科研機構及產業轉化平台。 根據規劃，光明科學城將被打造成為深圳原始創新核心主陣地。至2030年，光明科學城將佈局12個重大科技基礎設施，其中鵬城雲腦Ⅲ、國家超算深圳中心二期、自由電子激光裝置等高能階大科學裝置全部落地於此，涵蓋算力、人工智慧、前沿材料等核心賽道，是深圳市培育新質生產力、進行基礎研究的重要引擎。

深圳機器人谷： 精密製造與中試基地 如果說光明科學城是「從0到1」的原始創新，深圳機器人谷便是「從1到100」的精密製造與中試基地。它沿留仙大道東西綿延約15公里，串聯南山智園、智谷、國際創裕等重點園區，地鐵13號線留仙洞站和石鼓站，都能便捷到達。 谷內集聚了200多家機械人企業，擁有從底層晶片、大模型、核心零件、本體製造到終端應用的完整產業鏈。深圳機械人「八大金剛」優必選、樂聚智能、榮耀、越疆科技、眾擎、帕西尼、智平方、自變量，就是從這裏成長起來的明星企業。

2025年，深圳機械人產業總產值達到2,426億元，位居全國第一。「上午畫圖紙，下午拿樣品」已是日常，從中可以窺見「黃金科創線」沿線的極致效率。 西麗湖國際科教城：人才與技術支撑 毗鄰深圳機械人谷的西麗湖國際科教城，同樣位於13號線中段。該科教城規劃佔地面積69.8平方公里，有清華大學深圳國際研究生院、北京大學深圳研究生院、哈爾濱工業大學（深圳）、南方科技大學、深圳大學等10所高校及科研機構，持續為科創產業輸送高端人才。 片區集聚了超過500家國家、省、市級創新載體，超過1,000家高新技術企業，佈局鵬城實驗室等戰略科技力量，以及國家超算深圳中心、中國科學院深圳先進技術研究院等一群高階創新平台，為「黃金科創線」的每一環節注入源源不斷的創新動力。

南山科技園區：技術轉換與量產樞紐 沿着13號線繼續南行，高新北、高新中、深大站環繞之處，便是被譽為「中國矽谷」的南山科技園——全國首個國家級高新技術產業園區，也是世界一流高科技園區試點。 這片佔地11.5平方公里的創新熱土，集聚了中興通訊、百度、邁瑞、創維等世界級科技巨企，以及大疆、聯想、TCL、長虹等知名企業的區域研發中心。園區內擁有超過300家國家級高新技術企業、數十家上市企業，並配套了近百家孵化器、加速器，是深圳科技成果產業化的核心陣地。

深圳灣超級總部基地：資本與決策基地 地鐵13號後海站、9號線深灣站附近，便是建設中的深圳灣超級總部基地。佔地約1.17平方公里的濱海區域，規劃總開發建築面積約520萬平方米，是全球總部聚集區、都會文化高地、國際交流中心、世界級濱海客廳。它為前沿科創成果滙聚資本與高端資源，同時將創新產品與影響力輻射至全世界。 目前，片區入駐的企業總部已達19家，包括中國電子、招商銀行、深投控、京東、恆力集團、中興通訊、中信證券、歐加(OPPO)、大疆等，多家均為世界500強或創新科技企業。